"Залізна завіса" дедалі ближче: у Європі ухвалили важливе рішення щодо росіян
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Спрощений візовий режим ЄС з рф добігає кінця
У вівторок, на 195-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що Єврокомісія погодилася повністю відмовитися від угоди про спрощений візовий режим з росією.
Про це повідомляє офіційний сайт Європейського Союзу. Спрощений візовий режим ЄС з рф закінчується 12 вересня. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що росія, напавши на Україну, втратила довіру з боку ЄС.
"З росією більше не можна вести справи як завжди. Ми пропонуємо повністю призупинити дію Угоди про спрощення візового режиму з ЄС і не визнавати російські паспорти, видані в окупованих українських регіонах. Спрощення візового режиму — це знак довіри, повністю зруйнованої агресивною війною росії ", — написала фон дер Ляйєн.
Основні зміни:
- Візовий збір зросте із 35 до 80 євро;
- терміни видачі віз можуть збільшитись до 6 місяців;
- довгострокових та багаторазових віз стане значно менше, або взагалі не буде;
- країни ЄС планують видавати візи виключно на термін поїздки.
Раніше повідомлялося, що майже всі країни-члени Європейського Союзу погодилися надати Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Проти виступила влада Угорщини.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз відмовитись від російського ТБ.