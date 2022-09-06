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"Залізна завіса" дедалі ближче: у Європі ухвалили важливе рішення щодо росіян

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Росіянам буде складніше перетинати кордони ЄС Новина оновлена 06 вересня 2022, 17:27
Росіянам буде складніше перетинати кордони ЄС

Спрощений візовий режим ЄС з рф добігає кінця

У вівторок, на 195-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що Єврокомісія погодилася повністю відмовитися від угоди про спрощений візовий режим з росією.

Про це повідомляє офіційний сайт Європейського Союзу. Спрощений візовий режим ЄС з рф закінчується 12 вересня. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що росія, напавши на Україну, втратила довіру з боку ЄС.

"З росією більше не можна вести справи як завжди. Ми пропонуємо повністю призупинити дію Угоди про спрощення візового режиму з ЄС і не визнавати російські паспорти, видані в окупованих українських регіонах. Спрощення візового режиму — це знак довіри, повністю зруйнованої агресивною війною росії ", — написала фон дер Ляйєн.

Основні зміни:

  • Візовий збір зросте із 35 до 80 євро;
  • терміни видачі віз можуть збільшитись до 6 місяців;
  • довгострокових та багаторазових віз стане значно менше, або взагалі не буде;
  • країни ЄС планують видавати візи виключно на термін поїздки.

Раніше повідомлялося, що майже всі країни-члени Європейського Союзу погодилися надати Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Проти виступила влада Угорщини.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз відмовитись від російського ТБ.

Теги:
#Єврокомісія #Росія #Євросоюз #Урсула фон дер Ляйен