Заборона на в'їзд до ЄС не допоможе: Жадан розповів, коли росіяни вийдуть проти путіна

Більшість громадян росії не зацікавлені у подорожах до Європи, тому візова заборона мало на них вплине

Після тижнів запеклих суперечок Європейський союз дійшов рішення щодо обмежень на в’їзд до ЄС для росіян. Було вирішено скасувати угоду про спрощений візовий режим з рф, що зробить процес видачі шенгенських віз для громадян країни-агресора довшим і дорожчим. Втім, не всі згодні, що навіть повна заборона на видачу віз і значні перешкоди при перетині кордону здатні спонукати росіян на протест проти їхнього диктатора володимира путіна. Зокрема так вважає український поет, музикант і волонтер Сергій Жадан.

В інтерв’ю для "Телеграфу" він припустив, що опір у росії все ж можливий. Але він навряд чи буде пов'язаний із забороною на в’їзд до Європи. "З того, що я бачу, в росіі можуть початись виступи проти влади, просто щось мені підказує, що вони напряму будуть пов’язані з українським питанням і війною. Росіяни вийдуть проти своєї влади, коли в них не буде що їсти", — сказав Жадан.

За версією поета, протести матимуть форму, схожу на голодні бунти 1916-17 років у російській імперії. "Тій ситуації теж передувала війна. І тоді російська імперія просто перестала існувати. Припускаю, що цього разу теж може бути щось подібне", — спрогнозував він. І додав, що сумнівається, що такі протести можуть бути спричинені забороною на в’їзд до ЄС, адже більшість росіян мало зацікавлені у такій можливості. "А коли нічого буде їсти і не буде роботи, то настрої трошки зміняться", — резюмував Жадан.

Як повідомляв "Телеграф", попри досягнення компромісного рішення щодо розриву угоди про спрощений візовий режим, кілька країн Євросоюзу висловили готовність на національному рівні закрити свої кордони для росіян.