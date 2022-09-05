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Запрет на въезд в ЕС не поможет: Жадан рассказал, когда россияне выйдут против путина

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Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Настоящее впечатление на россиян могут произвести голод и безработица, уверен Жадан
Настоящее впечатление на россиян могут произвести голод и безработица, уверен Жадан

Большинство граждан россии не заинтересованы в путешествиях в Европу, поэтому визовый запрет мало на них повлияет

После недель ожесточенных споров Европейский союз пришел к решению об ограничениях на въезд в ЕС для россиян. Было решено отменить соглашение об упрощенном визовом режиме с рф, что сделает процесс выдачи шенгенских виз для граждан страны-агрессора более длинным и дорогостоящим. Впрочем, не все согласны, что даже полный запрет на выдачу виз и значительные препятствия при пересечении границы способны побудить россиян протестовать против их диктатора владимира путина. Так считает украинский поэт, музыкант и волонтер Сергей Жадан.

В интервью для "Телеграфа" он предположил, что сопротивление в россии все же возможно. Но оно вряд ли будет связан с запретом на въезд в Европу. "Из того, что я вижу, в россии могут начаться выступления против власти, просто что-то мне подсказывает, что они напрямую будут связаны с украинским вопросом и войной. Россияне выйдут против своей власти, когда у них нечего будет есть", — сказал Жадан.

По версии поэта, протесты будут иметь форму, похожую на голодные бунты 1916-17 годов в российской империи. "Такой ситуации тоже предшествовала война. И тогда российская империя просто перестала существовать. Предполагаю, что в этот раз тоже может быть что-то подобное", — спрогнозировал он. И добавил, что сомневается, что такие протесты могут быть вызваны запретом на въезд в ЕС, ведь большинство россиян мало заинтересованы в такой возможности. "А когда ничего будет есть и не будет работы, то настроения немного изменятся", — резюмировал Жадан.

Как сообщал "Телеграф", несмотря на достижение компромиссного решения по разрыву соглашения об упрощенном визовом режиме, несколько стран Евросоюза выразили готовность на национальном уровне закрыть свои границы для россиян.

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#Шенгенская виза #Россияне #Сергей Жадан #Заборона на в'їзд