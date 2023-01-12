"Рівноцінно несуть потенційну загрозу": спецслужби Литви жорстко висловилися про росіян і білорусів

Білорусам та росіянам у Литві не раді

У Литві, де обмежений в’їзд для росіян, вважають, що громадяни рф і Білорусі несуть потенційну загрозу рівнозначно. Литовські спецслужби закликали своє населення утриматися від поїздок до Білорусі, щоб не бути завербованими тамтешнім КДБ.

Про це розповів в інтерв’ю литовському порталу Delfi глава Департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс. За його словами, деякі білоруси опозиційні до своєї влади, проте литовські правоохоронці багато разів стикалися з приїжджими, які виявлялися агентами білоруського КДБ.

Так, литовські спецслужби проводять перевірки тих, хто в'їжджає у країну.

"Якби більшій частині приїжджих можна було довіряти, знати, що вони представники опозиції, але немає жодної гарантії, що хтось із них не працює на білоруський чи російський КДБ. Те саме і з громадянами росії", — зазначив Яунішкіс.

Недавні опитування серед литовців показали, що їм не дуже комфортно жити поряд із громадянами рф. На думку Яунішкіса, це говорить про тверезу оцінку ситуації з огляду на колосальну підтримку росіянами кремлівської політики та військової агресії в Україні.

"Самих росіян не дуже люблять, тому вони скаржаться, але можна сказати: вони самі винні. Ви самі винні, оскільки, підтримуючи путіна, ви показуєте, що думаєте, як він, а агресорів ніхто у світі не любить", — додав Яунішкіс.

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