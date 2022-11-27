В россии грядет мобилизация: желающих воевать ищут в неожиданных местах

В рф пытаются набрать солдат отовсюду

Российские оккупанты продолжают вербовать людей для отправки в Украину. В том числе и среди студентов-иностранцев. При этом по рф и временно оккупированным территориям Украины готовятся к проведению новой скрытой волны мобилизации.

Согласно данным Генштаба ВСУ, она начнется с 10 декабря текущего года. Отметим, что предыдущая волна частичной мобилизации завершилась весьма странным образом в конце октября — об этом было заявлено официально, но не подкреплено документами. После — в россии стартовал призыв.

Но не только граждане россии интересуют военных вербовщиков как "пушечное мясо" — в ЧВК "Вагнер" пытаются привлечь даже студентов-африканцев, обещая заработок и угрожая санкциями. Среди прочего — грозят лишением стипендии или повышением цены за образование. Такое произошло в федеральном университете Ростова-на-Дону. Жизнь африканских студентов оценили в 3-5 тысяч долларов, им предлагали стать наемниками или пойти в российскую армию.

Случай был не единичный — со студентами общались три чиновника. В случае отказа — угрожали, рассказывали, что некоторые чернокожие уже воюют на стороне россии. Отмечается, что к вербовке привлекали фсб.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии сделали законным призыв по мобилизации среди заключенных с неснятой или непогашенной судимостью. Российское руководство с потерями среди личного состава не считается — просочилась информация, что количество убитых, плененных, пропавших или раненых так тяжело, что не смогут быть полезными для армии среди тех, кого мобилизовали осенью к весне 2023 года может составить 100 тысяч человек.