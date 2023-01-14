Західні ЗМІ дізналися, скільки росіян хоче мобілізувати путін найближчим часом

Україна намагається мобілізувати Захід до того, як нові солдати вирушать на фронт

Окупанти планують "перехопити" ініціативу у війні проти України, відправивши на фронт додаткові 500 тисяч солдатів після настання весни.

Як йдеться у матеріалі Times, російський диктатор володимир путін планує розпочати новий повномасштабний наступ на Україну навесні, проте для цього йому знадобиться мобілізація додаткових солдатів.

Не виключається, що нова хвиля мобілізація міститиме близько півмільйона людей.

При цьому в матеріалі йдеться, що президент України Володимир Зеленський намагається "мобілізувати Захід" до того, як це угрупування вирушить у бій.

"Західних союзників закликають "діяти зараз" і направити в Україну сотні танків та бронетранспортерів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це сталося після того, як путін змінив головнокомандувача окупаційної армії та заявив про плани розгортання 150 тисяч резервістів з числа призваних восени 2022 року.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони України Олексій Рєзніков напередодні повідомив, що росія незабаром оголосить воєнний стан і закриє кордони. При цьому він вважає, що кордони також буде закрито і в Білорусі.

Тим часом розвідка повідомила, що для частини росіян виїзд за кордон вже закрили, поки йдеться про тих військовозобов’язаних, у яких залишаються борги з аліментів, іпотеки тощо.