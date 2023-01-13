Намір зібрати двомільйонну армію і наступ навесні. Що відомо про російську загрозу

Міністр оборони вважає, що напад росіян не буде здійснений з півночі

Нова спроба наступу росії не виключається, а різняться лише прогнози щодо того, звідки росія почне цей наступ. Водночас в Україні готуються до можливої нової хвилі наступу окупантів. "Телеграф" зібрав останні заяви та прогнози, які офіційні особи озвучували щодо нового наступу окупантів:

Що відомо про мобілізацію

Головне управління розвідки України (ГУР) повідомило, що росія намагається створити двохмільйонну армію.

Так, під час першої хвилі у росії призвали 300 тис. осіб, яких направляють на війну після короткої підготовки.

"Воєнна розвідка України не виключає, що керівництво росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До зс рф потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви", — кажуть в ГУР.

За оцінками ГУР, масштаб мобілізаційних заходів свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.

ГУР звертає увагу, що у рф активно готуються до оголошення чергової хвилі мобілізації: вносяться зміни у закони рф, які регламентують проведення мобілізації. Триває підготовка навчальних центрів.

Також декілька днів тому ГУР заявило, що в росії з 9 січня обмежили виїзд із країни усім військовозобов’язаним.

У російській держдумі заявили, що генштаб рф скасував пункт про відстрочення від мобілізації для багатодітних батьків (три та більше неповнолітніх дітей). Глава правозахисної організації "Агора" Павло Чиков писав про те, що військові комісаріати ігнорують право на відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. У Дагестан жителя республіки, відправленого на війну наприкінці вересня, відмовляються повертати зі служби.

Зміни стосуються і віку. 11 січня голова комітету держдуми з оборони Андрій Картаполов пояснив, що громадян до 30 років призиватимуть під час весняного призову.

А 12 січня прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що володимир путін "концептуально" підтримав збільшення призовного віку до 30 років.

Наступ навесні з півдня чи сходу, — Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що росія може намагатися зібрати сили для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході, сказав він в інтерв’ю британській службі BBC.

Голова Міноборони не повторив твердження про те, що росія може готувати ще одне вторгнення з Білорусі. Переміщення з півночі, сказав Резніков, займе багато часу, і вони не мають на це ресурсів.

"Весна – найкращий період для оновлення руху для всіх сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові до старту, і, звичайно, ми повинні бути готові до старту", – сказав міністр.

Навчання у Білорусі — загроза Києву?

16 січня на території Білорусі мають розпочатися спільні льотно-тактичні навчання білоруських і російських військових. Начальник КМВА Сергій Попко вважає, що ці навчання не варто сприймати як пряму загрозу нового наступу на Київ.

"Відповідними керівниками військовими проводяться певні заходи в плані підготовки органів управління, накопичення матеріально-технічних засобів, обладнання території з метою недопущення та упередження в діях агресора. Я би не пов’язував ці навчання повітряних сил, які будуть на території білорусі з масовими ракетними ударами. Ми можемо їх очікувати будь-коли", — заявив Попко.

Своєю чергою сама росія продовжує нагнітати щодо загрози вторгнення з півночі. Чиновник МЗС росії Олексій Поліщук заявив у п’ятницю, що Білорусь може вступити в конфлікт в Україні, якщо Київ вирішить "вторгнутися" в одну з країн.

Поліщук заявив, що спільні навчання росії та Білорусі спрямовані на запобігання ескалації, але попередив, що Білорусь може приєднатися до конфлікту в Україні, якщо вона або росія зазнають вторгнення.

"З юридичної точки зору застосування військової сили київським режимом або вторгнення збройних сил України на територію Білорусі чи росії є достатньою підставою для колективної відповіді", — сказав Поліщук агенції ТАСС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський диктатор володимир путін підписав новий закон, в рамках якого на військову службу в армії можуть залучати зеків, які відсиділи за вкрай тяжкі злочини.