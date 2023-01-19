Новые планы россии, проблема с Крымом и упущенные ВСУ шансы: главное из интервью польского генерала

Генерал Польши Вальдемар Скшипчак рассказал о новом вероятном наступлении россии и пути возвращения Крыма

Тему повторного наступления россии на Украину обсуждают не только в нашем государстве, но и за ее пределами. Командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал вероятное направление, на котором уже собраны резервы оккупантов. Однако у путина не хватит ресурсов продолжить свою войну за пределами Украины в случае выигрыша. Кроме того, военный аналитик рассказал, чем могут помочь Украине немецкие танки Leopard 2, а также отметил, что военным путем освободить Крым не получится.

Основные тезисы польского генерала из интервью ВВС по прогнозам войны в Украине и сотрудничеству с Польшей читайте в материале "Телеграфа". Дальше – прямая речь Вальдемара Скшипчака.

О новом наступлении россии

Такая возможность существует. После того, как россияне проиграли битвы весной и летом, они вывели и накопили свои войска в районе Брянска, Курска и Воронежа. Начиная с октября они возобновляли там свои силы. Они проводят для этого большую мобилизацию … Большая часть этих сил сейчас сосредоточена именно в районе Воронежа, Курска, Брянска.

Я считаю, что россия может ударить по Украине с этого направления, двигаться оттуда в южном направлении, к западу от Харькова, вдоль впадающей в Днепр реки Ворскла. При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр. Они могут попытаться соединить свои силы по этому направлению с ныне воюющими на востоке в районе Бахмута и Соледара.

О военной помощи Украине

На мой взгляд, той помощи, которую Украина получает сейчас от международных партнеров, недостаточно. Это похоже, когда врач дает больному лишь несколько капель лекарства вместо полноценного лечения. Ее должно быть в разы больше.

Да, украинская армия не может сейчас выполнять глубокие ракетные удары по скоплению российских войск в рф. Это удары на 300 и более километров вглубь российской территории… Таким образом, можно сорвать приготовление к наступлению на украинскую территорию. Но ВСУ не могут нанести эти удары, потому что у них нет соответствующего оружия — дальнобойных ракет. Их Украине нужно предоставить.

Украине как можно скорее нужно передать больше танков, бронетехники и дальнобойных ракетных систем, стреляющих на 300 и более километров. Из-за высокой вероятности нового наступления россии в ближайшие два-три месяца. Если этого не сделать, украинцам будет тяжело выдержать эти атаки.

О возможности России атаковать страны НАТО

Наверное, нет. Благодаря Украине – нет. У путина нет сил и ресурсов встрять в еще одну военную авантюру.

Именно поэтому будущее Европы сегодня зависит от Украины. Российское войско настолько ранено и избито, что им теперь приходится прилагать огромные усилия, чтобы его отстроить и как-то выиграть ту войну. Но у него нет шансов просто так выиграть.

О возможном прямом вступлении Беларуси в войну

…исключаю в принципе этот сценарий. Белорусское войско не хочет воевать с Украиной. Обычные белорусы сейчас более дружелюбно относятся к украинцам, чем россияне. Если бы белорусская армия могла быть задействована в этой войне, это уже случилось бы давно. Лукашенко это хорошо знает. Россияне забрали себе вооружение и оборудование, принадлежавшее белорусской армии.

О немецких танках Leopard 2

Я сам являюсь по специальности танкистом. Командовал дивизией, в составе которой была бригада из танков Leopard 2. Могу сказать, что это практически совершенное оружие. С точки зрения танкиста, эти машины имеют очень эффективную огневую систему и мобильны. В столкновении с этими танками российские, включая их расхваленный Т-14 Армата, не имеют шансов.

Кроме Польши, в Европе такие танки имеют, например, Ирландия, Швейцария, Дания, Испания, Германия, Греция, Венгрия. Если бы каждая страна предоставила определенное количество этих танков, то из них можно было бы сформировать два батальона танков (один батальон включает от 31 до 40 танков – ред.), которые будут иметь влияние на ход войны с российской армией.

…Для того чтобы в будущем Украина могла освободить свои территории в Луганской, Донецкой, Херсонской областях, ей нужно создать свой "танковый кулак". Он должен состоять из 350-400 танков. Надо всем странам сложиться и предоставить Украине эти танки. Если будет такой "кулак", то украинская армия разобьет российскую.

У США есть большие запасы таких танков. Они могли бы дать их Польше, а мы бы вам передали. Для этого нужно политическое решение уже прямо сейчас, потому что россия готовится к новому нападению.

Об освобождении Крыма

Думаю, что военным способом вернуть Крым не получится. На дороге от Херсона и Запорожья на юг еще очень много российских войск. Россияне также минируют там все вокруг.

Относительно Крыма должно быть политическое решение. Крупные геополитические игроки, например США и Китай, должны давить на путина, чтобы он оттуда ушел. Военный способ – это не вариант. По крайней мере, не сейчас.

О потерянных шансах

Я раньше был убежден, что украинская армия пойдет в контрнаступление не в районе Харькова, а от Запорожья в направлении Мелитополя. Это позволило бы перерезать крымский наземный коридор, соединяющий Крым с россией.

В августе прошлого года для этого были благоприятные условия. Тогда российская армия была ослаблена. Но украинцы не пошли там в контратаку. Этот шанс упустили.

Теперь российская армия боится контрнаступления в этом направлении и усиливает там свою оборону. Украина может заплатить слишком высокую цену за полное освобождение Херсонской и Запорожской областей. Теперь, на мой взгляд, главное — приготовиться к отпору российского наступления с севера. После этого Украина будет иметь условия для подготовки нового контрнаступления и, в частности, освобождения Донбасса, включая Донецк и Луганск.

Ранее мы рассказывали о том, что глава Министерства обороны Украины Алексей Резников дал интервью популярному изданию BBC. Он рассказал о потерях Украины и россии на войне, Соледаре и НАТО.