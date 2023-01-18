Угроза из Беларуси: пограничники рассказали, сколько российских военных там сейчас

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко объяснил "Телеграфу" мотивы активности военных в РБ

Военные российской федерации, находящиеся на территории Беларуси, привлечены с белорусскими подразделениями преимущественно к совместным учениям, которые продолжаются в РБ. Поэтому на сегодня отсутствует угроза формирования полноценной ударной группировки для возможного вторжения в Украину.

Об этом "Телеграфу" сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

"На данный момент среди военнослужащих россии идет определенная ротация. Тех, которые уже прошли обучение, сейчас рф выводит на свою территорию с последующей переброской на восток Украины, где ведутся боевые действия. А в Беларусь россия заводит новые подразделения, опять же, для присоединения к учениям. Но и Беларусь, и россия, фактически этими учениями нагнетают ситуацию вокруг украинского направления, постоянно привлекая наше внимание, чтобы Украина держала у своей границы на севере большое количество сил и средств. И чтобы не перемещала их в зону полномасштабных боевых действий", — говорит спикер ГПСУ.

По его словам, на сегодняшний день в Беларуси находится примерно 11 тысяч российских военнослужащих, их количество меняется из-за ротации, однако за численностью солдат из россии внимательно следят украинские Силы обороны. Ситуация же на украинско-белорусской границе контролируется.

Отметим, по оперативным данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без изменений: "В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружили. Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает российскую вооруженную агрессию и в ее воздушном пространстве продолжаются совместные учения авиационного компонента региональной группировки вооруженных сил россии и Беларуси".

"В то же время Силы обороны Украины принимают меры по недопущению провокационных действий или диверсий со стороны противника, усиливается противовоздушная оборона", — говорится в сводке Генштаба.

Как сообщалось, ранее создание александром лукашенко совместной военной группировки с россией стало очередным поводом для паники украинцев.

Однако политтехнолог Михаил Шейтельман объяснял, почему вторжение со стороны Беларуси маловероятно.