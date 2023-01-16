Новые большие учения с рф в Беларуси. Что это может означать для Украины

К учениям привлекут все аэродромы соседней страны

Новые военные учения, которые Беларусь сегодня начала вместе с россиянами, в очередной раз стали триггером для опасений относительно наступления на Украину.

Ведь накопление силы и техники в сочетании с учениями — именно то, что происходило перед началом полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, когда россия использовала Беларусь как плацдарм после учений "Союзная решимость". Однако с начала войны такие учения проходили постоянно.

"Телеграф" собрал последнюю информацию об учениях, а также разные мнения относительно того, что они могут означать:

россияне останутся по меньшей мере до 1 февраля

Военные россии задержатся в Беларуси на длительное время — с 16 января и вплоть до 1 февраля.

Учения будут лётно-тактические, а со стороны россии в совместных учениях принимают части воздушно-космических сил. Задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Беларуси, в том числе те, из которых поднимаются угрожающие Украине ракетоносцы.

российские оккупанты и их белорусские союзники планируют отработать:

ведение воздушной разведки ,

, совместное патрулирование вдоль границы,

авиаподдержку группировки войск,

высадку тактического десанта,

доставка грузов,

эвакуацию раненых.

Хотя в белорусском минобороны говорят, что учения будут носить сугубо оборонительный характер, в аэропорты страны опрокинуто немало российской техники. Белорусские Telegram-каналы сообщали о перебрасывании вертолетов, истребителей и разведывательных самолетов на аэродромы в Барановичах, а также в "Мачулищи".

Сколько самолетов перебросило РФ в аэропорт "Барановичи"

Вырастет количество воздушных тревог

Первое негативное последствие для Украины – воздушные тревоги могут участиться. Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус предупредил жителей севера Украины, что в результате учений может возрасти количество предупреждений об авианалетах.

"При проведении летно-тактического обучения будут привлечены все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил РБ. Количество воздушных тревог на территории Черниговщины и страны в целом может значительно возрасти. Не пренебрегайте никаким сообщением об угрозе", — пишет Чаус.

Отметим, что зачастую причиной объявления масштабных воздушных тревог в Украине, в том числе и в Киеве, является взлет российских истребителей именно из аэропорта "Мачулищи" в Беларуси. Там и на этот раз планируют проводить обучение.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что украинские военные будут наблюдать учениями:

"Аэродромы, которые противник использует на территории Беларуси, под пристальным наблюдением наших разведок. Поэтому будем реагировать сразу, если будут какие-то угрозы. Сейчас особых признаков угрозы нет, говорить о какой-то огромной группировке нельзя", — отметил Игнат.

По его словам, повторение десантной операции в окрестностях Киева сегодня совсем нереалистичный сценарий.

РФ хочет посеять панику?

Рост активности в Беларуси вместе с волной сообщений о наступлении может свидетельствовать о намерении россиян запугать украинцев, утверждает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Уже несколько месяцев РФ вбрасывает в украинское инфопространство фейки о предстоящем наступлении с территории Беларуси. Так они пытаются посеять панику среди населения, но не удается", — написали в Центре, обратив внимание на подготовку ВСУ к самым разным сценариям.

В частности, на севере строят инженерные и фортификационные сооружения, готовят противотанковые рвы. Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сказал, что в случае попытки наступления местность превратится для оккупантов в Полесский котел и кровавые болота:

"В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован. К тому же север Ровенской обл. — это сплошные леса и болота. Только безумец решится полезть в этот, как мы называем, Полесский котел. Север Ровенской обл. превратится в кровавые болота, если россия откроет еще один фронт со стороны Белоруси", — сказал Коваль.

Такие учения проходят постоянно

Украина постоянно предупреждала о возможных атаках со стороны Беларуси, а президент Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что страна должна быть готова на границе с Беларусью. Во Львове Зеленский провел координационное совещание по ситуации в безопасности в северо-западных областях.

"Понимаем, что кроме мощных заявлений мы ничего мощного там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях", — заявил тогда Зеленский.

Однако с начала войны Беларусь проводила такие военные учения постоянно. В том числе речь идет о масштабных комплексных учениях в конце августа и ряде меньших самостоятельно или совместно с россией.

Например, обучение проходило:

с 22 июня по 1 июля в Гомельской области, граничащей с Украиной, проходили плановые мобилизационные учения с военными комиссариатами.

с 9 по 25 августа уже проходили учения военно-воздушных сил.

с 8 по 14 сентября проходили учения на полигоне "Брестский", а также в Минской и Витебской областях.

Как сообщал Телеграф, по данным белорусского оппозиционера Павла Латушко, поводом для новой операции со стороны Беларуси может стать какая-то провокация.