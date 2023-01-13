Новое наступление россиян и самолеты для Украины: главное из интервью Резникова ВВС

Алексей Резников высказался по поводу актуальных для Украины тем

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников дал интервью популярному изданию "BBC", в котором, в частности, рассказал о потерях Украины и россии на войне, Соледар, и НАТО.

О главных заявлениях Алексея Резникова в разговоре с журналистами — читайте в материале "Телеграфа".

Украина уже член НАТО

"Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, но не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать".

Также Резников выразил уверенность, что в ближайшем будущем наша страна станет членом НАТО уже и де-юре.

Потери россии значительно выше, чем у Украины

"Россияне ежедневно теряют около 500 или 600 человек, тогда как Украина теряет десятую часть этого".

россия и Украина готовятся к новым наступлениям

"Весна — лучший период для обновления движения для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы к старту, и, конечно, мы тоже должны быть готовы к старту".

Почему "вагнеровцы" так сосредоточены на Соледаре

"пригожина в Соледаре интересует возможная экономическая выгода от захвата города, где расположены крупнейшие в Европе соляные шахты, и не интересуют человеческие потери"

Конфликт между наемниками и ВС рф

По мнению главы Минобороны Украины смена главного командующего войсками вторжения в Украине является следствием конфликта между главой ЧВК "Вагнера" и командованием российских вооруженных сил.

"Смена командующего "спецоперацией" россии стало результатом конфликта между пригожиным и вооруженными силами РФ"

На Западе все изменилось

Украина получит "танки, боевые самолеты, а также дальнобойное вооружение для поражения целей в 300 км", потому что на Западе "все изменилось".

Напомним, ранее мы писали о том, что начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов дал интервью газете The New York Times, где попытался ответить на вопросы, которые больше всего волнуют украинцев.

Также мы сообщали о главном из интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.