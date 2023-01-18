Загроза з Білорусі: прикордонники розповіли, скільки російських військових там зараз

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко пояснив "Телеграфу" мотиви активності військових в РБ

Військові російської федерації, які перебувають на території Білорусі, залучені з білоруськими підрозділами переважно до спільних навчань, які тривають в РБ. Тож наразі відсутня загроза формування повноцінного ударного угрупування для можливого вторгнення в Україну.

Про це "Телеграфу" повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

"На даний момент серед військовослужбовців рф йде певна ротація. Тих, які вже пройшли навчання, зараз росія виводить на свою територію з подальшим перекиданням на схід України, де ведуться бойові дії. А в Білорусь рф заводить нові підрозділи, знову ж таки, для долучення до навчань. Але і Білорусь, і росія, фактично цими навчаннями нагнітають ситуацію довкола українського напрямку, постійно привертаючи нашу увагу, аби Україна тримала біля свого кордону на півночі велику кількість сил та засобів. І щоб не переміщала їх в зону повномасштабних бойових дій", — каже речник ДПСУ.

За його словами, на сьогодні в Білорусі перебуває приблизно 11 тисяч російських військовослужбовців, їхня кількість змінюється через ротацію, але за чисельністю солдат з рф уважно слідкують українські Сили оборони. Ситуація ж на українсько-білоруському кордоні контрольована.

Зазначимо, за оперативними даними Генерального штабу Збройних сил України, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою: "У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено. Республіка Білорусь і надалі підтримує російську збройну агресію, на її аеродромах та у повітряному просторі тривають спільні навчання авіаційного компоненту регіонального угруповання збройних сил росії та Білорусі".

"В той же час, Сили оборони України вживають заходів щодо недопущення провокаційних дій чи диверсій з боку противника, посилюється протиповітряна оборона", — йдеться у зведенні Генштабу.

Як повідомлялося, раніше створення олександром лукашенком спільного військового угруповання з росією стало черговим приводом для паніки українців.

Однак політтехнолог Михайло Шейтельман пояснював, чому вторгнення з боку білорусі малоймовірне.