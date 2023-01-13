Новий наступ росіян та літаки для України: головне з інтерв’ю Резнікова ВВС

Олексій Резніков висловився з приводу актуальних для України тем

Голова Міністерства оборони України Олексій Резніков дав інтерв’ю популярному виданню BBC, в якому, зокрема, розповів про втрати України та росію на війні, Соледар та НАТО.

Про головні заяви Олексія Резнікова у розмові з журналістами читайте у матеріалі "Телеграфу".

Україна вже є членом НАТО

"Україна як країна та Збройні сили України стали членами НАТО. Де-факто, але не де-юре. Тому що у нас є зброя та розуміння, як її використовувати".

Також Резніков висловив упевненість, що найближчим часом наша країна стане членом НАТО вже й де-юре.

Втрати росії значно вищі, ніж в України

"Росіяни щодня втрачають близько 500 чи 600 осіб, тоді як Україна втрачає десяту частину цього".

росія та Україна готуються до нових наступів

"Весна — найкращий період для того, щоб оновити рух для всіх сторін… Ми розуміємо, що вони будуть готові почати і, звичайно, ми повинні бути готові почати".

Чому "вагнерівці" так зосереджені на Соледарі

"Пригожина в Соледарі цікавить можливий економічний зиск від захоплення міста, де розташовані найбільші в Європі соляні шахти, і не цікавлять людські втрати".

Конфлікт між найманцями та ВС рф

На думку глави Міноборони України зміна головного командувача військ вторгнення в Україні є наслідком конфлікту між головою ПВК "Вагнер" та командуванням російських збройних сил.

"Зміна командувача "спецоперації" росії стала результатом конфлікту між пригожиним та збройними силами рф"

На Заході все змінилося

Україна отримає "танки, бойові літаки, а також далекобійне озброєння для ураження цілей у 300 км", бо на Заході "все змінилося".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що начальник ГУР МОУ Кирило Буданов дав інтерв’ю газеті The New York Times, де спробував відповісти на питання, які найбільше турбують українців.

Також ми повідомляли про головне з інтерв’ю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.