Сидить на двох стільцях? лукашенко пообіцяв росії підтримку, при цьому похваливши Україну

За словами політика, через "спецоперацію" зараз складні часи переживає не тільки рф, але й Білорусь

Білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що "приємно здивований" Україною через те, що вона "не йде на провокації" проти Білорусі. На його думку, дехто із західних країн начебто може підштовхувати Київ до таких дій, але наша держава "поки тримається". Цікаво, що такі слова прозвучали на фоні наявності постійної загрози вторгнення російських окупантів до України саме з боку Білорусі.

Таку заяву політик зробив під час офіційного візиту очільника МЗС росії сергія лаврова до Мінська. Відео-фрагментом спілкування посадовців поділилися у Telegram-каналі "Пул Первого".

"Сьогодні для нас безпека ще важливіша. Ви знаєте замисли наших західних сусідів, не тільки України, — зазначив лукашенко. — Вони намагаються й Україну використати проти Білорусі. Але що мене вражає і приємно дивує: Україна поки тримається, вона на провокації проти Білорусі не йде".

Цікаво, що разом із цим невизнаний президент РБ висловив усебічну підтримку росії попри те, що вона продовжує відкриту агресію проти України. Ба більше, олександр лукашенко переконаний, що у Кремлі ніколи не хотіли війни.

"При будь-яких контактах, які у нас відбуваються із Заходом, ми кажемо, що росія ніколи не була проти миру, будь ласка, давайте будемо домовлятися. Ми готові брати в цьому участь, ми будемо працювати рука об руку", — підкреслив диктатор.

Слід додати, що в цей самий час на території Білорусі перебуває близько 11 тисяч російських військовослужбовців. Однак ця цифра може бути неточною через певні складнощі із веденням спостереження. Як стало відомо, рф здатна перевозити солдатів у залізничних цистернах, якими зазвичай транспортують рідкі вантажі.