Чи настане перелом у війні на користь України: дипломат назвав три варіанти

Олександр Хара прокоментував "Телеграфу" позитивні зрушення на дипломатичному фронті

Зміни в міжнародній підтримці України разом зі збільшенням військової допомоги від Заходу та успіхи ЗСУ на фронтах можуть наблизити завершення війни проти рф і деокупацію всіх українських територій, включаючи Крим. Таку думку "Телеграфу" висловив експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, дипломат Олександр Хара.

Зазначимо, раніше в США почалися дискусії щодо допомоги Україні в деокупації Криму. В Німеччині неофіційно почали визнавати, що ФРН нібито опосередковано приєдналась до війни проти рф на боці України. А напередодні Іран несподівано заявив, що не визнає захоплення росією українського Криму та інших регіонів України.

"Якщо ми схематично дивимось на війну як таку між двома сторонами, є кілька варіантів, як вона може припинитися. По-перше, коли одна зі сторін погоджується з поразкою. Це — не варіант для України і росії, оскільки ми звільняємо наші території, і у нас є потенціал. А росія не хоче визнати поразку та плекає якісь ілюзії, що може ще повернути деокуповані території. Другий варіант: це може бути пауза, тобто фактичне перенесення війни в часі. Такий варіант можливий для нас у майбутньому, але принаймні не найближчі якісь тижні чи місяці. Третій варіант: при якому одна зі сторін просто не здатна продовжувати війну. Слава Богу, нас підтримують! Сподіваюсь, сьогодні будуть гарні новини по тій зброї, яку нам надають", — каже він.

За оцінками міжнародника, що стосується рф, то Україна і міжнародне співтовариство достеменно не знають про стан російської економіки та скільки ще вона зможе витримувати війну, а "є тільки загальне враження, оскільки велика кількість даних зашифровано (закрито), і ми не знаємо про стійкість російського суспільства".

"Безумовно, тоді виходить єдиний шлях припинення війни — перемога України, власне, в одній чи кількох битвах. Відповідно, у такому разі вірогідний колапс всіх сил вторгнення, і відтак москві прийдеться визнати, що вона програла цю війну. Власне, на це і спрямована міжнародна допомога, санкції, політична і дипломатична підтримка від наших західних партнерів", — зазначає Хара.

Коментуючи розмови в Сполучених Штатах про допомогу Україні в поверненні Криму, експерт повідомив наступне: "Особливої зміни позиції США я не бачу, так як вони з самого початку не визнавали незаконну анексію Криму. Дуже добре, що вони публічно сказали, що і силою, і зброєю Україна може звільнити Кримський півострів. Перед тим вони говорили більш просторово з приводу територіальної цілісності України".

"Хочу нагадати, — продовжує він, — що лише 10 "друзів" російської федерації в березні 2014 року під час голосування на Генеральній асамблеї ООН підтримали рф. Решта світу не підтримала, включаючи навіть найближчих сателітів росії (я б не сказав, що союзників). Наприклад, та ж сама Сербія, яка не може визнати Крим чи будь-яку іншу територію російськими, адже є Косово. Тож серби, безумовно, сподіваються, що, використовуючи дипломатію або можливо силу, можуть повернути собі цю територію".

За його словами, теж саме відбувається і з позицією Китаю. КНР показує себе як країну, яка начебто зацікавлена у відновлені міжнародного права (в українському питанні, — Авт.), але з іншого боку китайці не дуже про це кажуть публічно. Вони не визнали Крим російським, "проте не дуже сильно підтримують те, що робить Україна, бо не хочуть, щоб рф програла".

"Тому зараз карти розкладені так: найголовніше, що відбуватиметься, — події на полі бою з новою зброєю, передусім з броньованою технікою. Сподіваюсь, що будуть у нас і танки (як раз сьогодні це питання можуть вирішити). Тоді, в принципі, загальне відношення до нас всього світу та наша здатність звільняти території наблизять перемогу і відповідно мир для України", — підсумував Олександр Хара.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до союзників із закликом зібрати ще одне засідання у форматі "Рамштайну". Під час наступної зустрічі гарант має на меті обговорити передачу Києву далекобійних ракет і літаків-винищувачів F-16.

Як повідомлялося, найважливіша подія у війні з початку 2023 року — зміна позицій Заходу щодо постачання важкого озброєння в Україну. Важливість рішень деяких західних країн полягає навіть не в зміні балансу сил на полі бою, а в зміні політичних оцінок перебігу війни в найближчі місяці.