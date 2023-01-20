Фінляндія відправляє Україні новий пакет допомоги, найбільший з початку вторгнення рф

Загалом фіни на допомогу ЗСУ витратили вже майже 600 млн євро

Влада Фінляндії ухвалила рішення про надання Україні вже 12-го пакету військової допомоги. Він стане найдорожчим з-поміж усіх своїх попередників — його оцінюють у 400 млн євро. Анонсовано, що до пакету увійдуть боєприпаси та деяке важке озброєння, однак деталі поки замовчуються, а більше стане відомо лише після засідання групи "Рамштайн" 20 січня.

Про рішення фінського уряду стало відомо із пресрелізу Міноборони країни. Слід зазначити, що Фінляндія регулярно підтримує Україну в часи повномасштабної російської агресії, загалом надавши допомогу на 590 млн євро.

"Україна продовжує потребувати підтримки в обороні своєї території, і нинішній пакет оборонної техніки є однозначно найбільшим на сьогодні. Фінляндія постачає Україні важку артилерію та боєприпаси", — прокоментував подію міністр оборони Мікко Савола.

У відомстві підкреслюють, що не лише вміст пакету допомоги, а й спосіб та строки доставки озброєння розкриватися не будуть. Нагадаємо, що попереднє вкладення Фінляндії в боротьбу України проти загарбників коштувало бюджету країни 28,8 млн євро. При цьому місцевий уряд планує всі поставки, виходячи не тільки із потреб України, а й власних потреб у військових ресурсах.

Додамо, що фіни так активно допомагають завдяки тісній співпраці зі Швецією. Саме шведи висловили готовність надати Фінляндії додаткову зброю і техніку у разі необхідності. При цьому сама Швеція теж не лишається осторонь війни в Україні — лише на днях разом із Естонією теж анонсувала передачу додаткового пакету допомоги.

До речі, не виключено, що серед фінської допомоги можуть опинитися ще й танки, адже саме ця держава однією із перших у Європі підтримала необхідність надання Києву Leopard 2.

Нагадаємо, що найважливіша подія у війні з початку 2023 року — зміна позицій Заходу щодо постачання важкого озброєння в Україну. Все почалося, коли Макрон вирішив надати AMX-10RC, що він назвав "легким танком". Продовженням стало рішення президента Джо Байдена та канцлера Олафа Шольца про надання Україні бойових машин піхоти M2 Bradley та Marder-1. Далі стало можливо домовитись із США про постачання САУ, новітніх БТР Stryker, взяти на бойове хрещення новинку – ракети GLSDB та домовитись відразу про наступну поставку M2 Bradley. Сполучене Королівство також бере участь в цій ініціативі та надає основні бойові танки Challenger-2, дві сотні одиниць бронетехніки, САУ. Тепер і Франція розглядає можливість передачі своїх основних танків.

Важливість цих рішень полягає навіть не в зміні балансу сил на полі бою, а в зміні політичних оцінок перебігу війни в найближчі місяці.