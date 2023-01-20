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Фінляндія відправляє Україні новий пакет допомоги, найбільший з початку вторгнення рф

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
Фінляндія регулярно допомагає українським військовим боротися із російськими загарбниками Новина оновлена 20 січня 2023, 12:24
Фінляндія регулярно допомагає українським військовим боротися із російськими загарбниками. Фото Колаж "Телеграфу"

Загалом фіни на допомогу ЗСУ витратили вже майже 600 млн євро

Влада Фінляндії ухвалила рішення про надання Україні вже 12-го пакету військової допомоги. Він стане найдорожчим з-поміж усіх своїх попередників — його оцінюють у 400 млн євро. Анонсовано, що до пакету увійдуть боєприпаси та деяке важке озброєння, однак деталі поки замовчуються, а більше стане відомо лише після засідання групи "Рамштайн" 20 січня.

Про рішення фінського уряду стало відомо із пресрелізу Міноборони країни. Слід зазначити, що Фінляндія регулярно підтримує Україну в часи повномасштабної російської агресії, загалом надавши допомогу на 590 млн євро.

"Україна продовжує потребувати підтримки в обороні своєї території, і нинішній пакет оборонної техніки є однозначно найбільшим на сьогодні. Фінляндія постачає Україні важку артилерію та боєприпаси", — прокоментував подію міністр оборони Мікко Савола.

У відомстві підкреслюють, що не лише вміст пакету допомоги, а й спосіб та строки доставки озброєння розкриватися не будуть. Нагадаємо, що попереднє вкладення Фінляндії в боротьбу України проти загарбників коштувало бюджету країни 28,8 млн євро. При цьому місцевий уряд планує всі поставки, виходячи не тільки із потреб України, а й власних потреб у військових ресурсах.

Додамо, що фіни так активно допомагають завдяки тісній співпраці зі Швецією. Саме шведи висловили готовність надати Фінляндії додаткову зброю і техніку у разі необхідності. При цьому сама Швеція теж не лишається осторонь війни в Україні — лише на днях разом із Естонією теж анонсувала передачу додаткового пакету допомоги.

До речі, не виключено, що серед фінської допомоги можуть опинитися ще й танки, адже саме ця держава однією із перших у Європі підтримала необхідність надання Києву Leopard 2.

Нагадаємо, що найважливіша подія у війні з початку 2023 року — зміна позицій Заходу щодо постачання важкого озброєння в Україну. Все почалося, коли Макрон вирішив надати AMX-10RC, що він назвав "легким танком". Продовженням стало рішення президента Джо Байдена та канцлера Олафа Шольца про надання Україні бойових машин піхоти M2 Bradley та Marder-1. Далі стало можливо домовитись із США про постачання САУ, новітніх БТР Stryker, взяти на бойове хрещення новинку – ракети GLSDB та домовитись відразу про наступну поставку M2 Bradley. Сполучене Королівство також бере участь в цій ініціативі та надає основні бойові танки Challenger-2, дві сотні одиниць бронетехніки, САУ. Тепер і Франція розглядає можливість передачі своїх основних танків.

Важливість цих рішень полягає навіть не в зміні балансу сил на полі бою, а в зміні політичних оцінок перебігу війни в найближчі місяці.

Теги:
#Україна #Фінляндія #Зброя #Допомога