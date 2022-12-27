В парламенті Фінляндії закликають уряд першими в Європі почати постачання Україні танків Leopard 2

Постачання таких танків матиме вирішальне значення для перемоги України в війні

Постачання Фінляндією Україні навіть невеликої партії танків німецького виробництва Leopard 2 започаткує дискурс про необхідність постачання західних танків іншими країнами Європи. Танки Leopard 2 мають перевагу над радянськими типами озброєнь, їх є велика кількість у різних країнах Європи, а постачання таких танків матиме вирішальне значення для перемоги України в війні.

З таким зверненням до уряду Фінляндії виступили депутати фінського парламенту Андерс Адлеркройц (SFP), який представляє комітет із оборони та голова партії "Зелених" у фінському парламенті Атте Харьянне.

Guildhall отримав текст звернення від фінських парламентарів та публікує його повністю.

Війна в Україні переходить у другий рік. Наразі ініціатива належить Україні, але кінця війни найближчим часом не передбачається. Війна йде і поступово мучить Україну.

Успіх України заснований не лише на потужній волі захищатися, також, він базується на допомозі, наданій Заходом у вигляді озброєнь та тренувань. Ця допомога і визначить, скільки триватиме війна. У наших же власних інтересах, інтересах Європи та вільного світу, щоб ця війна закінчилася якнайшвидшою перемогою України. Ми не повинні дозволити Росії жити в ілюзії хоч якихось успіхів унаслідок цієї агресивної злочинної війни. Матеріально-технічна допомога Україні має продовжуватися та має бути посилена.

На початку війни, у всіх країнах було багато дискусій щодо рівня необхідної підтримки та її специфікацій. Ми багато чого навчилися за цей рік. Серед іншого стало зрозуміло – сучасні технології здатні швидко змінювати ситуацію на полі бою. Крок за кроком ми збільшили і число, і якість матеріально-технічної допомоги, що надається. При цьому ці зміни прийшли повільно. Сьогодні настав час зробити крок уперед.

Прийшла зима. Замерзла земля знову змінить ситуацію як для Росії, так і для України. Це має бути враховано у характері допомоги, яку ми надаємо.

Незважаючи на рішучу підтримку України, низка озброєнь все ще виключається зі списків допомоги. Серед інших позицій, все ще не стали предметом постачання сучасні західні танки. Такі танки значно посилили б бойові можливості України на полі бою. Нові типи озброєнь вимагають підготовки, тому раціонально та розумно надати Україні велику кількість танків одного типу, управлінню якими Збройні Сили України зможуть бути ефективно навчені.

Танк німецького виробництва Leopard – 2 ідеально підходить для цього завдання. Тисячі його модифікацій були збудовані з кінця 1970-х і поряд з іншими країнами використовуються у Німеччині, Нідерландах, Швеції, Данії, Іспанії, Норвегії, Польщі та Фінляндії. Це один із найбільш широко використовуваних танків. За показниками ці танки перевершують озброєння радянської доби. За часів Холодної Війни стратегія Заходу була заснована на досягненні якісної переваги над агресором, який, як передбачалося, мав перевагу в кількості.

Завдяки спільним зусиллям Європи ми могли б ймовірно вирішальним чином сприяти збереженню Україною поточної динаміки в ході війни.

Загалом Фінляндія має близько двохсот танків Leopard 2. Географічні особливості обмежують наші можливості з передачі великих обсягів критично важливого озброєння. Але сигнал про готовність надати навіть невелику кількість танків міг би дати початок європейському дискурсу з цього питання. Зробити це потрібно зараз.

Розпочавши цю дискусію зараз, ми посіємо насіння для більш розширеної та ефективної допомоги.

Оборонні спроможності самої Фінляндії не повинні стати предметом компромісу, але абсолютно очевидним є те, що успіх України має ключове значення для нашої власної безпеки. Якщо ми починаємо постачання танків, відразу ж починається робота щодо їх заміщення (новими типами танків. – Ред.).

Ризик того, що збільшення підтримки призведе до ескалації, не потрібно переоцінювати. Характер нашої допомоги вагомо не зміниться з тим, якщо допомога включила б постачання танків. Нам також важливо бути дуже обережними в тому, щоб не давати оцінку нашої допомоги на підставі російських наративів, вона має оцінюватися на підставі того, чи така допомога відстоює наші національні інтереси та цінності.