Пентагон допоможе ЗСУ спланувати контрнаступ: названо можливий напрямок

План контрнаступу обговорять цього тижня у Німеччині

Ймовірно, росія може зважитися на новий наступ напередодні річниці війни в Україні. У США це розуміють і готові допомогти спланувати контрнаступ нашої країни, щоб повернути захоплені території.

Про це повідомляє Telegram-канал RAGNAROCK PRIVET, посилаючись на The New York Times. Імовірною метою називають Крим.

У США та Європі розуміють, що росія може наважитися на повторний наступ на Україну. Не виключено, що приурочать його до річниці війни – 24 лютого. Щоб не допустити захоплення нових територій у США заявили, що допоможуть Україні спланувати контрнаступ. Це допоможе звільнити вже захоплені регіони. Обговорення цього плану пройде в Німеччині в рамках "Рамштайну" вже цього тижня.

Однією з можливих цілей іноземні журналісти називають півострів Крим. Ймовірно, США допоможуть Україні розробити план звільнення Криму, використовуючи ту зброю, яка зараз є в Україні і яку можуть надати союзники.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що експерти назвали пріоритетний напрямок росіян, на якому вони готуються наступати. Для цього вони можуть задіяти мобілізованих та "бійців" приватної військової компанії "Вагнера", яких зараз близько 40 тисяч.