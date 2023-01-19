Новий наступ росії: названий пріоритетний для окупантів напрямок

При спробі проведення нового наступу, на думку експерта, загарбників не чекає успіху

Донецька область може стати для російських окупантів для проведення нового наступу. У ньому вони можуть задіяти мобілізованих та "бійців" приватної військової компанії "Вагнера", яких зараз близько 40 тисяч.

Перша хвиля мобілізованих у росії – це 320 тисяч людей. З них зараз 150 тисяч перебуває в Україні. Інші 170 тисяч проходять бойове злагодження та навчання на території рф та окупованих районів Донецької та Луганської області. Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів Дмитро Снєгирьов.

"Це приблизно 200 батальйонно-тактичних груп. На початок широкомасштабного вторгнення російських окупантів на кордонах з Україною, за різними оцінками, було зосереджено приблизно 120 батальйонно-тактичних груп. Тобто можемо говорити, що кількість удвічі більша. Можемо припустити, що й за рахунок мобілізованих, і за рахунок спецконтингенту ПВК "Вагнер", який налічує приблизно 40 тисяч, російські окупанти спробують вирішити тактичні завдання із захоплення насамперед території Донецької області", — зазначив експерт.

На його думку, росіянам не вдасться досягти успіхів у своїх наступальних діях.

"Навіть події в Соледарі свідчать, що просування російських окупантів зупинено. І в Бахмуті аналогічне яскраве свідчення — окупанти протягом 6 місяців не можуть просунутися далі за вулицю Патріса Лумумби", — підсумував Снєгірьов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відставний генерал СБУ Віктор Ягун розповів, за якими чотирма напрямками окупанти можуть готувати наступ.