Британія дає Україні потужні ракети, а в Німеччині вже говорять про десятки танків

Партнери продовжують допомагати Україні

Українські партнери продовжують допомагати нашій країні зброєю. Нещодавно у Великій Британії оголосили про новий масштабний пакет допомоги куди, зокрема, увійдуть танки Challenger 2, а вже 19 січня, у ЗМІ з’явилася інформація, що Україна може отримати від цієї країни ще й сотні високоточних ракет Brimstone.

Так, за даними Тhe Guardian, йдеться про 600 ракет Brimstone. Про це журналісти пишуть із посиланням на Міністра оборони Британії Бена Уоллеса.

"Сьогодні я можу сказати, що ми також відправимо ще 600 ракет Brimstone на театр бойових дій, що буде неймовірно важливим для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою", — передає видання слова глави Міноборони Британії.

У свою чергу, Данія передасть Україні 19 гаубичних артилерійських систем французького виробництва Caesar. Про це пишуть ЗМІ із посиланням на Міноборони держави.

"Ми постійно контактували з українцями щодо артустановок "Caesar", зокрема, і я радий, що тепер ми отримали широку підтримку від датського парламенту, щоб пожертвувати їх для боротьби за свободу України", — заявив міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен

Також німецька газета "Handelsblatt" пише, що концерн Rheinmetall може поставити Україні понад 100 основних бойових танків у разі, якщо уряд Німеччини погодить постачання. Йдеться про танки Leopard 2, відремонтовані Leopard 1 і британські Challenger 1.

Там зазначають, що передача такої кількості цих машин може бути здійснена без шкоди обороноздатності бундесверу.

"Україна вже отримує британські основні бойові танки, хоч і типу Challenger 2. Вони більш сучасні, ніж його попередник, хоча обидві моделі матимуть однакову основну зброю, що спростить постачання боєприпасів та логістику На додаток до Challenger, Rheinmetall також пропонує поставити Leopard 1 і Leopard 2, стандартні танки Бундесверу З більш старої моделі Leopard 1 цього року можуть бути переобладнані та продані 20 основних бойових танків і ще 80 протягом 20 місяців.Збройова компанія Flensburg FFG також має Leopard 1 і може модернізувати їх для України. Неясно, наскільки Krauss-Maffei Wegmann (KMW) — основний виробник Leopard 2 — може брати участь у можливій поставці. Компанія поки що зберігає мовчання з цього приводу.", — пишуть журналісти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на якусь військову допомогу розраховує Україна за підсумками "Рамштайн-8" і як російський терор вплине на результат.