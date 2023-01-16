Танки і не лише: Великій Британії оголосили про рекордний пакет військової допомоги Україні

Велика Британія стала першою державою, яка поставить Україні західні бойові танки.

Велика Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні. На сьогоднішній день він став найзначнішим із тих, що надавала нам ця держава.

Як пише The Guardian, виступаючи у Палаті громад, міністр оборони Британії Бен Уоллес сказав, що росії "не вдалося зламати волю українського народу". Також він зазначив, що країна-агресор за час війни встигла втратити значну кількість генералів та офіцерів.

"Наразі ми очікуємо тенденції до російського наступу незалежно від того, скільки людських жертв це спровокує", — цитує видання слова міністра оборони.

Також за словами Уоллеса, союзники України мають прискорити колективні зусилля, щоб різко, економічно та у військовому відношенні зберегти тиск на путіна.

За словами міністра оборони Бена Уоллеса, новий пакет допомоги Україні включає:

▪️ескадриллю танків "Challenger 2";

▪️8 знарядь AS90+ більше на різних стадіях готовності;

▪️100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР "Бульдог";

▪️десятки БпЛА;

▪️100.000 артилерійських снарядів;

▪️100 "удосконалених ракет";

▪️запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин.

Глава оборонного відомства назвав новий пакет допомоги "найважливішим пакетом бойової допомоги сьогодні для прискорення успіху України".

"Ця заява робить Велику Британію першою західною державою, яка поставить українцям основні бойові танки", — зазначає видання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна отримає від Польщі танки "Leopard", але в рамках міжнародної коаліції.

Також ми повідомляли про те, що у Німеччині не виключають можливості постачання своїх танків Україні.