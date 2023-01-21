Війна — день 332: окупанти тиснуть на Бахмут, а ЗСУ "кошмарять" росіян на півдні

Оперативно про головне 21 січня

Російське повномасштабне вторгнення в Україну триває 332 дні. Як і раніше, найзапекліші бойові дії відбуваються на напрямі Бахмута в Донецькій області та Кремінній у Луганській. Як помста українцям за стійкість окупанти нещадно обстрілюють мирних жителів і особливо дістається Запорізькій області. ВСУ своєю чергою завдають активних контрударів щодо російських позицій на півдні країни, чим знижують руйнівні наслідки російського терору.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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"Вільний світ підтримує Україну та аплодує відважним українським солдатам та нашому мужньому народу. Ми переможемо. Зло буде переможено", — написав Резніков у Twitter.

Інформація за 18 січня доступна у звіті: Війна — день 329: окупанти готують новий ракетний удар і наступають на Донбасі.

З даними за 19 січня можна ознайомитись у трансляції: Війна – день 330: окупанти готують новий наступ, а Захід нарощує підтримку України .

Про те, що відбувалося 20 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 331: "Рамштайн" не радує, а окупанти мріють про настання