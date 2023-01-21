Пальне для армії далі не їде: у росії спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
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Винна, як завжди, необережність
У росії знову пожежа через нез’ясовані обставини. В Ангарську Іркутської області у промзоні спалахнув бензовоз та кілька залізничних цистерн.
За даними російського МНС, загоряння почалося о 12:11 (06:11 за Києвом). Пожежа швидко набирала оборони — пожираючи паливо стовп вогню ставав усе вищим, дим бачили навіть в Іркутську. Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів під час пожежі.
На момент гасіння площа пожежі становила 400 кв.м. За офіційними даними, постраждалих немає, але бензовоз і три цистерни вигоріли повністю. Гасили за допомогою пінної атаки. Загасити вдалося більш ніж через годину.
Самозаймання малоймовірне — в Ангарську -28 за Цельсієм. Офіційну причину пожежі вже названо — порушення вимог пожежної безпеки під час проведення робіт. Нібито при заправці автоцистерни "відбулося запалення горючої рідини".
Зазначимо, що є ймовірність, що пальне було призначене для армійських потреб. Ангарськ — один із центрів виробництва пального в росії, там працює нафтопереробне підприємство.
Раніше "Телеграф" розповідав і про інші пожежі в росії, що відбувалися з різних причин. У різних частинах країни через необережність палають заводи, сталося кілька пожеж у торгових центрах.