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Пальне для армії далі не їде: у росії спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Бензовоз, що згорів в Ангарську Новина оновлена 21 січня 2023, 09:46
Бензовоз, що згорів в Ангарську. Фото МНС РФ

Винна, як завжди, необережність

У росії знову пожежа через нез’ясовані обставини. В Ангарську Іркутської області у промзоні спалахнув бензовоз та кілька залізничних цистерн.

За даними російського МНС, загоряння почалося о 12:11 (06:11 за Києвом). Пожежа швидко набирала оборони — пожираючи паливо стовп вогню ставав усе вищим, дим бачили навіть в Іркутську. Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів під час пожежі.

На момент гасіння площа пожежі становила 400 кв.м. За офіційними даними, постраждалих немає, але бензовоз і три цистерни вигоріли повністю. Гасили за допомогою пінної атаки. Загасити вдалося більш ніж через годину.

В Ангарську згорів бензовоз та паливо
Після гасіння залишилися лише іржаві кістяки
Пожежа в Ангарську
Чорний густий дим піднімався над місцем пожежі
Згорів бензовоз в Ангарську
Вогонь із бензовозу перекинувся на цистерни

Самозаймання малоймовірне — в Ангарську -28 за Цельсієм. Офіційну причину пожежі вже названо — порушення вимог пожежної безпеки під час проведення робіт. Нібито при заправці автоцистерни "відбулося запалення горючої рідини".

Зазначимо, що є ймовірність, що пальне було призначене для армійських потреб. Ангарськ — один із центрів виробництва пального в росії, там працює нафтопереробне підприємство.

Ангарськ на карті Росії
Ангарськ на карті Росії

Раніше "Телеграф" розповідав і про інші пожежі в росії, що відбувалися з різних причин. У різних частинах країни через необережність палають заводи, сталося кілька пожеж у торгових центрах.

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#Пожежа #Росія