Пальне для армії далі не їде: у росії спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

Винна, як завжди, необережність

У росії знову пожежа через нез’ясовані обставини. В Ангарську Іркутської області у промзоні спалахнув бензовоз та кілька залізничних цистерн.

За даними російського МНС, загоряння почалося о 12:11 (06:11 за Києвом). Пожежа швидко набирала оборони — пожираючи паливо стовп вогню ставав усе вищим, дим бачили навіть в Іркутську. Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів під час пожежі.

На момент гасіння площа пожежі становила 400 кв.м. За офіційними даними, постраждалих немає, але бензовоз і три цистерни вигоріли повністю. Гасили за допомогою пінної атаки. Загасити вдалося більш ніж через годину.

Після гасіння залишилися лише іржаві кістяки

Чорний густий дим піднімався над місцем пожежі

Вогонь із бензовозу перекинувся на цистерни

Самозаймання малоймовірне — в Ангарську -28 за Цельсієм. Офіційну причину пожежі вже названо — порушення вимог пожежної безпеки під час проведення робіт. Нібито при заправці автоцистерни "відбулося запалення горючої рідини".

Зазначимо, що є ймовірність, що пальне було призначене для армійських потреб. Ангарськ — один із центрів виробництва пального в росії, там працює нафтопереробне підприємство.

Ангарськ на карті Росії

Раніше "Телеграф" розповідав і про інші пожежі в росії, що відбувалися з різних причин. У різних частинах країни через необережність палають заводи, сталося кілька пожеж у торгових центрах.