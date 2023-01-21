Топливо для армии дальше не едет: в россии вспыхнул масштабный пожар (фото, видео)

Виновата, как всегда, неосторожность

В россии снова пожар по невыясненным обстоятельствам. В Ангарске Иркутской области в промзоне вспыхнул бензовоз и несколько железнодорожных цистерн.

По данным российского МЧС возгорание началось в 12:11 (06:11 по Киеву). Пожар быстро набирал обороны — пожирая топливо столб огня становился все выше, дым видели даже в Иркутске. Местные жители сообщили про звуки взрывов во время пожара.

На момент тушения площадь пожара составила 400 кв.м. По официальным данным пострадавших нет, но бензовоз и три цистерны выгорели полностью. Тушили с помощью пенной атаки. Затушить удалось спустя более чем час.

После тушения остались лишь ржавые остовы

Черный густой дым поднимался над местом пожара

Огонь с бензовоза перекинулся на цистерны

Самовозгорание маловероятно — в Ангарске -28 по Цельсию. Официальная причина пожара уже названа — нарушение требований пожарной безопасности при проведении работ. Якобы при заправке автоцистерны "произошло воспламенение горючей жидкости".

Отметим, что есть вероятность, что горючее было предназначено для армейских нужды. Ангарск — один из центров производства топлива в россии, там работает нефтеперерабатывающее предприятие.

Ангарск на карте россии

Ранее "Телеграф" рассказывал и про другие пожары в россии, происходившие по разным причинам. В разных частях страны по неосторожности пылают заводы, произошло несколько пожаров в торговых центрах.