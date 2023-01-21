Зеленський зі сльозами на очах попрощався з Монастирським та іншими загиблими в авіакатастрофі: ексклюзивні фото

Усі труни із загиблими були закриті

У суботу, 21 січня, Україна проводить в останню путь загиблих в авіакатастрофі у Броварах (Київська область), яка забрала життя міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, його заступника Євгенія Єніна та інших співробітників МВС. На церемонію прощання, котра розпочалася у Національному центрі "Український дім" об 11:00, крім родичів і близьких, приїхав і президент Володимир Зеленський із дружиною Оленою. Стримати сльози скорботи за загиблими не міг ніхто з присутніх.

На заході вдалося побувати кореспондентові "Телеграфу" Яну Доброносову, який зробив щемливі кадри з церемонії.

Володимир і Олена Зеленські висловили щирі слова підтримки і співчуття рідним загиблих

Крім президентської родини на заході в "Українському домі" багато друзів, колег та родичів трагічно загиблих в авіакатастрофі:

Ніхто з присутніх не зміг стримати сліз

Редакція "Телеграфу" висловлює щирі співчуття родинам і близьким загиблих.

Нагадаємо, що 18 січня в Броварах на Київщині раптово впав гвинтокрил ДСНС. В результаті авіакатастрофи загинуло 14 осіб, серед яких члени оперативної групи МВС і керівництво відомства: міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.

Наразі всі деталі та обставини трагедії намагаються встановити слідчі. Попередньо розглядаються три версії загибелі людей через падіння вертольота, серед них порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, а також умисні дії.

Раніше також повідомлялося, що після падіння вертольота ДСНС на дитячий садочок у Броварах, до порятунку постраждалих залучилися навіть місцеві підлітки. Хлопці допомагали вихованцям і вихователям навчального закладу евакуюватися з палаючої будівлі.