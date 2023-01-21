Зеленский со слезами на глазах попрощался с Монастырским и другими погибшими в авиакатастрофе: эксклюзивные фото

Все гробы с погибшими были закрыты

В субботу, 21 января, Украина проводит в последний путь погибших в авиакатастрофе в Броварах (Киевская область), унесшей жизни министра внутренних дел Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Енина и других сотрудников МВД. На церемонию прощания, которая началась в Национальном центре "Украинский дом" в 11:00, кроме родственников и близких приехал и президент Владимир Зеленский с женой Еленой. Сдержать слезы скорби о погибших не мог никто из присутствующих.

На мероприятии удалось побывать корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову, который сделал щемящие кадры из церемонии.

Владимир и Елена Зеленские выразили искренние слова поддержки и соболезнования родным погибших

Кроме президентской семьи на мероприятии в "Украинском доме" много друзей, коллег и родственников трагически погибших в авиакатастрофе:

Никто из собравшихся не смог сдержать слез

Редакция "Телеграфа" выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших.

Напомним, что 18 января в Броварах на Киевщине внезапно упал вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, среди которых члены оперативной группы МВД и руководство ведомства: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Все детали и обстоятельства трагедии пытаются установить следователи. Предварительно рассматриваются три версии гибели людей из-за падения вертолета, в том числе нарушения правил полета, техническая неисправность вертолета, а также умышленные действия.

Ранее также сообщалось, что после падения вертолета ГСЧС на детский сад в Броварах к спасению пострадавших привлеклись даже местные подростки. Ребята помогали воспитанникам и воспитателям учебного заведения эвакуироваться из горящего здания.