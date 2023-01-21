Помощь Украине усиливается: британцы помогут бойцам ВСУ освоить танки Challenger 2, а японцы – новые миноискатели

На Западе уверены, что украинские военные мотивированы и учатся очень быстро

Ставшая первой державой, которая приняла решение предоставить Украине основные танки, Великобритания также намерена и помочь украинским воинам освоить данные боевые машины.

В частности, посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что украинские экипажи уже в ближайшее время начнут обучение на танках Challenger 2 на территории Британии, пишет "Радио Свобода".

"Экипажи вот-вот приступят к тренировкам на территории Великобритании. Уже тренируются экипажи тяжелых артиллерийских систем, и в ближайшее время приедут и танкисты", – отметил Пристайко.

По его словам, обучение не должно занять много времени, ведь, как отмечают британские инструкторы, украинские военные мотивированы и учатся очень быстро.

"Когда мы готовим здесь пехотинцев (вы знаете, уже подготовили 10 тысяч, и с начала нового года начали – еще 20 тысяч), на это уходит пять недель. Трудно сказать, сколько нужно будет готовить танкистов – тем более, это и артиллеристы, и механики, и командиры. Я думаю, что через месяц-полтора можно справиться. Если потребуется, обучение будет продолжено", – добавил дипломат.

Посол также отметил, что партию британских танков уже готовят для отправки в Украину.

Не отставать от британцев решили жители еще одного островного государства – Японии. Там с 22 января будет организовано обучение для украинских саперов, сообщает агентство Kyodo.

Согласно его информации, японская сторона передаст украинцам четыре произведенных в стране миноискателя, а также проведет инструктаж по их использованию.

Кроме того, власти Японии намерены в течение ближайших нескольких месяцев направить своих специалистов в Польшу для продолжения обучения украинских саперов.

Тем более, что опыт сотрудничества в деле разминировании территории у японцев и украинцев уже имеется: с 15 по 20 января власти Камбоджи при поддержке правительства Японии провели на территории королевства мероприятия по обучению восьми украинских специалистов разминированию.

Напомним, что после встречи в формате "Рамштайн" министр обороны Алексей Резников заявил о том, что достигнута договоренность о начале обучения воинов ВСУ эксплуатации немецких танков Leopard 2.