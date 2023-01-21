"Первый шаг сделан": украинские танкисты начнут обучение на немецких Leopard 2

Обучение ведению боевых действий на Leopard 2 приблизит получение боевых машин Украиной

Несмотря на то, что даже после проведения восьмой встречи в формате "Рамштайн" перспективы получения Украиной танков Leopard 2 остаются пока еще довольно неопределенными, наша страна уже договорилась об обучении экипажей танкистов на немецких бронемашинах.

Об этом в интервью "Голосу Америки" сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Есть прорыв – это возможность для стран, которые владеют Leopard 2, начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей. С этого мы начнем, а тогда будем дальше двигаться. Я надеюсь, что Германия в спокойном режиме после проведения собственных внутренних консультаций дойдет и до решения о возможной передаче танков. Я оптимистично на это смотрю. Потому что первый шаг сделан: начнем учебные [для украинских] экипажей программы на Leopard 2", — сказал глава Минобороны.

По словам Резникова, договоренности об учениях были достигнуты благодаря "танковым" инициативам: Польши относительно Leopard 2 и Британии относительно Challenger 2.

Как известно, перед встречей руководителей оборонных ведомств на базе "Рамштайн" Украина обращалась к союзникам с запросом о предоставлении современных западных танков, но 20 января объявлений об их предоставлении так и не прозвучало.

Напомним, что одной из причин, по которой союзники решили пока что не передавать ВСУ тяжелые танки Leopard 2 и Abrams, стали длительные сроки, которые необходимы для овладения всеми сложностями этих боевых машин. Но ситуация вполне может измениться, если украинские экипажи пройдут обучения на Leopard 2. Пока же бойцам ВСУ предется овладеть танками, которые будут переданы Великобританией и рядом стран ЕС, в частности речь идет о Challenger 2.