Є досягнення та погода на боці України: у ЗСУ озвучили гарні новини з півдня

Українські захисники продовжують кошмарити ворога на півдні нашої країни

Ситуація на півдні України хоч і залишається складною, але наші військові б’ють російських окупантів, змушуючи їх маневрувати і постійно міняти місця дислокації. Крім того, погода також в черговий раз значно допомагає українським захисникам.

Про це в ефірі телемарафону на "Суспільному" на "Громадському" розповіла керівник об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, ворожі війська все ще мають можливість завдавати ударів по деокупованих територіях. Однак ця ніч для Нікопольщини виявилася тихою, що вже само собою є гарною новиною.

"Ворог ще має можливість обстрілювати деокуповані території, а також мирні території. Але вже, наприклад, ця ніч для Нікопольщини, яка зазвичай страждає на такий терор, пройшла спокійно. І це не може не радувати", — зазначила вона.

Гуменюк наголосила, що наші воїни б’ють по загарбниках, внаслідок чого вони змушені пересуватися. Нові місця розташування окупантів українським військовим відомі й вони одразу починають працювати за ними.

Також вона додала, що ворог водночас намагається підтягувати сили на Кінбурнську косу з метою подальшого обстрілу мирних населених пунктів. Сили оборони поки що не мають контролю над косою, оскільки росіяни мають сухопутний коридор, завдяки якому вони перекидають туди додаткові сили.

"Ми продовжуємо методично працювати, нагадуємо, що намагаємося тримати потужний вогневий контроль над цією ділянкою місцевості. Але говорити про абсолютне видворення ворога ще зарано, оскільки в них туди коридор суходолом, з якого можуть підтягувати з лівобережної, ще не деокупованої території Херсонщини додаткові сили", — зазначила Гуменюк.

Водночас у Чорному морі корабельне угруповання ворога тримається практично у тому ж складі, але наші воїни спостерігають за ротацією.

"Це певним чином пов’язано зі штормом. Море продовжує підтримувати нашу позицію, хоча на бойовому чергуванні залишаються всі 6 ракетоносіїв, серед яких два підводні. Загальний залп може досягати 40 ракет типу "Калібр". Це досить потужна готовність", — сказала чиновник.

З огляду на це, на думку Гуменюк, не можна унеможливлювати підготовку до нового масованого удару по українських містах. Активність авіації також спостерігається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що аналітики ISW вважають проведення контрнаступу російських окупантів на півдні України малоймовірним. Наразі ворог займається спорудженням польових укріплень на Херсонщині, а в Запорізькій області — великим мінуванням.

Додамо, що у США та Європі розуміють, що росія може наважитися на повторний наступ на Україну. Не виключено, що приурочать його до річниці війни – 24 лютого. Щоб не допустити захоплення нових територій у США заявили, що допоможуть ЗСУ спланувати контрнаступ. Це дасть можливість звільнити поки ще захоплені ворогом регіони.