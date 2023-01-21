Набагато більше сотні тисяч: у розвідці США підрахували втрати окупантів в Україні

В американській розвідці назвали реальну цифру втрат російської армії в Україні

Російська армія в Україні щодня втрачає сотні своїх солдатів, а ватажок ПВК "Вагнера" іноді навіть відправляє порожні труни рідним, бо не збирає тіла загиблих. Американська розвідка впевнена, що втрати росії в Україні досягли 188 тисяч осіб.

Про це пише The Sun, посилаючись на слова американського генерала Марка Міллі та власні джерела. До цього числа входять не тільки вбиті, а й поранені окупанти.

Дані про втрати були озвучені 20 січня під час зустрічі "Рамштайн" у Німеччині. Наприкінці минулого року міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявляв, що в росії втрати становлять приблизно 100 тисяч людей убитими, пораненими та втекли. Але нинішні дані про втрати виявилися набагато більшими.

Високопоставлений американський генерал Марк Міллі не став називати точну кількість загиблих окупантів. Він лише зазначив, що їх кількість у рази більша за 100 тисяч.

"Вони зазнали величезних втрат, включаючи збройні сили та групу найманців "Вагнера". Для порівняння, росіяни стверджували, що у 1980-х роках під час радянської окупації Афганістану вони втратили лише 15 000 людей", — сказав Марк Міллі.

Водночас журналісти зазначають, що у розвідці США їм назвали точну кількість втрат армії росії. За даними джерел, убитими та пораненими росія втратила 188 тисяч солдатів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому росія не зважає на втрати у війні. Експерт озвучили причину і дав прогноз, чи чекати на новий удар по Києву.