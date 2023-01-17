Чому росіяни не зважають на втрати та чи можливий новий ракетний терор Києва, — прогноз полковника

Військовий експерт Влад Волошин розповів "Телеграфу", звідки можливі нові напади і на яку зброю чекає Україна

Спекотна військова зима в Україні перевалила за половину. Російські окупанти тиснуть у Донецькій та Луганській областях, збирають сили для нових масованих наступів. Своєю чергою, розмови про необхідність якнайшвидше та потужніше доозброювати Україну йдуть навіть на економічному форумі в Давосі. А попереду – спеціалізована зустріч у рамках формату "Рамштайн", намічена на 20 січня, яка обіцяє ЗСУ чимало приємного.

Про те, чого чекати на фронтах у другій половині зими, "Телеграфу" розповів ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт, полковник Влад Волошин.

Бої в районі Бахмута і Соледара — Кремль вимагає перемог

"Як мені здається, у військово-політичному керівництві рф вже усвідомили, що цілі, які ставилися в межах так званої "спеціальної військової операції" (фактично — війни), майже через рік з початку вторгнення абсолютно не досягнуті. Навіть мінімальні завдання — захоплення Донецької та Луганської областей в рамках їхніх адмінкордонів (нібито "звільнення" т. зв. "ДНР" і "ЛНР") росіяни не виконали. Звідси — настільки запеклі бої в районі Бахмута і Соледара. До "річниці" потрібен будь-який успіх. Навіть такий незначний та такою великою ціною", – пояснює Влад Волошин.

Він нагадує, що приблизно з середини літа росіяни задкують назад, а то й панічно тікають. Немає жодного відносно великого населеного пункту, який би вони зайняли протягом пів року. Натомість нам вдалося деокупувати фактично всю територію Харківщини, правий берег Дніпра на Херсонщині, частину Луганщини та Донеччини тощо.

Невеликі успіхи останнім часом окупанти демонструють у районі Бахмута, Соледара, Авдіївки. Зазнаючи при цьому колосальних втрат.

Але військово-політичне керівництво рф вимагає перемог. Тому кидає нові та нові порції "гарматного м'яса" на позиції ЗСУ. По ходу дії тасується колода воєначальників. І на зміну "м'яснику" Суровікіну, який став на чолі окупаційної армії на початку жовтня, у січні прийшов начальник Генштабу Герасимов, — зазначає експерт. — Розкручується і маятник мобілізації (подейкують, що "під рушницю" збираються поставити ще до півмільйона людей), активно йдуть навчання, зокрема на території Республіки Білорусь (РБ). Усе це свідчить про те, що рф дійсно готує нові масовані наступи.

Полковник припускає, що протягом двох-трьох тижнів на нас чекає загострення. Швидше за все, на кількох напрямках.

Де у другій половині зими буде особливо спекотно

У Влада Волошина немає сумнівів, що друга половина зими буде "гарячішою" у військовому плані, ніж перша, яка теж не була спокійною.

"Продовжуватимуться запеклі бої на Донбасі (Авдіївка, Мар’їнка, Бахмут, Соледар, Кремінна, Сватове). Весь східний напрямок різко "погарячішає". Крім того, існує велика ймовірність, що загостриться ситуація на півдні. Особливо на Запорізькому напрямку. Там росіяни стягнули потужні сили – бронетанкові війська, артилерійські системи. Війська Південного військового округу рф там знаходяться давно. І явно готові наступати на Запоріжжя та Павлоград. Продовжаться артдуелі між правим (під нашим контролем) та лівим (тимчасово окупованим) берегами Дніпра на Херсонщині", – прогнозує експерт.

Він упевнений, що в найближчому майбутньому не вщухнуть ракетні обстріли з боку агресора. Причому як на фронті (включно з прифронтовими містами), так і в тилу – по системах комунікацій, електропостачання.

"Тактика ракетного терору нікуди не поділася зі зміною керівництва окупаційної армії. Прогнозую удари по Києву. Модернізовані комплекси С-300, С-400 будуть бити ракетами класу "земля-земля". Їх важко збити нашими системами ППО", — зазначає полковник.

Неспокійно і на півночі. Триває зосередження військ противника у Білорусі. І ті навчання, які там розпочалися з 16 січня і триватимуть близько двох тижнів, підтверджують, що там створюється угруповання певних сил та засобів з метою тримати у напрузі весь північний напрямок, пояснює Влад Волошин.

Він вважає дуже ймовірним, що по Україні завдаватимуть ударів з території РБ (артсистеми та РСЗВ), а також можливі періодичні вторгнення звідти диверсійно-розвідувальних груп противника, атаки безпілотниками. До кінця зими, упевнений полковник, на території Білорусі сформується досить сильне угруповання російських військ.

Нам потрібні танки, БМП, літаки, боєприпаси

Десь до середини березня буде напружена ситуація: запеклі бої, загроза нового масованого вторгнення, яке може статися найближчим часом, попереджає Влад Волошин.

"З огляду на це ми бачимо активізацію у зовнішньополітичній діяльності. І України, і наших партнерів. 20 січня намічається перше цього року засідання так званого формату "Рамштайн" – широкого кола союзників України, які допомагають нам озброєнням та боєприпасами. Сподіваємося, що багато держав не тільки продовжать відповідні постачання, але й оголосять про нові пакети допомоги, як нещодавно зробили США та Великобританія. Я досить обережно ставлюся до обіцянок деяких держав надати нам танки, — зізнався експерт. — Але сподіваюся, що після 20-го числа з’явиться конкретика — хто, що, коли та в якій кількості готовий надати Україні для ефективного відбиття російської агресії та власне наступальних дій".

Нам, наголошує Влад Волошин, потрібні танки, БМП, нові артсистеми та РСЗВ, системи ППО, літаки, величезна кількість боєприпасів.