"Не тисяча чи дві": у Зеленського назвали ймовірні втрати росії під Бахмутом та Соледаром

Росіяни зігнали на Донбас "темряву зеків", спецназ та "десантуру"

За час боїв під Бахмутом та Соледаром країна-терорист росія могла втратити до 20 тисяч своїх військових.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю "24 каналу".

Також радник Єрмака підкреслив, що російські загарбники не зважають на втрати і сконцентрували в районі Соледара майже все боєздатне угруповання.

"Росіяни сконцентрували там практично все, що у них було боєздатне, включаючи залишки контрактної армії – спецназ та десантуру, але це лише "залишки". Там "тьма-тьмуща" зеків, яким байдуже куди йти і як воювати. І ще там є військові з ПВК "Вагнера". Тобто Росія сконцентрувала ці війська поряд із Бахмутом і Соледаром. Однак їм не вдається захопити бодай щось на околицях Бахмута, тому вони пішли на Соледар", — розповів він.

За словами Подоляка, це ударне угруповання. Радник голови голови ВП зазначив, що росіяни "так люблять воювати ще з радянських часів – концентрують усе, що можуть із живої сили, артилерії та боєприпасів на одному напрямку".

"Неможливо сказати точно, які втрати має російська армія на цьому напрямку. Але це не тисяча чи дві — це 10, 15 або навіть 20 тисяч за весь час наступу на Бахмут і Соледар. Вони там втрати не вважають. Для росіян там принципово захопити хоча б б щось, щоб можна було 2 тижні говорити про те, що вони умовно "захопили північну околицю міста Соледар", що вони "ведуть запеклі бої в центрі Соледара", що це "вирішить питання війни та миру" і тоді "Україна впаде ", — продовжив він.

Крім того, Подоляк зазначив, що для внутрішньої аудиторії росіяни вже тиждень говорять про "ефективне просування на Бахмутському напрямку, і тепер Соледарському".

"Але підкреслю, що це не так – росіяни не перехопили ініціативу, і вони так само воюють, як і раніше – концентрують велику кількість військ біля Соледара. Але це не дасть ніякого перелому у війні. Єдине, що мені шкода з усього, що там відбувається – це кількість наших хлопців, які за 17 градусів морозу повинні тримати автомати в руках цілодобово. Це важко. Ми втрачаємо своїх людей, але росія вже не зможе переламати хід цієї війни", – резюмував Подоляк.

Нагадаємо, що на думку екс-заступника начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, ворог використовує під Бахмутом досвід, отриманий у Лисичанську та Сєверодонецьку: не зумівши взяти населений пункт лоб і зазнавши величезних втрат, окупанти намагаються застосувати спроби його захоплення з півночі та півдня.