Пригожин надсилає до росії порожні труни "вагнерівців": про що розповіли родичі найманців

Родичам приходять порожні труни та підроблені свідоцтва про смерть завербованих у "Вагнера" рідних

Родичам російських найманців із ПВК "Вагнера" привозять з України порожні труни. За документами найманці — ув’язнені мертві, а за фактом живі і перебувають у полоні.

Про це телеканалу "Дощ" розповіла одна із росіянок, чий чоловік воював у складі "Вагнера" в Україні. Жінка лише після похорону дізналася, що її чоловік живий, передає "Медуза".

Росіянка Ангеліна (ім’я змінено) дізналася про вербування свого чоловіка у в’язниці від родички іншого засудженого. Жінка впевнена, що він пішов туди не з власної волі, бо добре ставився до України. Восени 2022 року її чоловік уже перебував в Україні і з того часу зв’язку з ним не було.

У грудні Ангеліні зателефонували з ПВК "Вагнер" та повідомили про нібито загибель її чоловіка в боях під Бахмутом. Пізніше їй доставили закриту цинкову труну, свідоцтво про смерть, медалі та грамоти від ПВК. Також жінку запевнили, що відкривати труну потреби немає, бо там точно тіло її чоловіка.

"Вони нам сказали, що немає потреби розкривати труну, тому що перед відправкою [на війну] вони беруть якісь ДНК, і коли трупи виявляють, вони [їх] порівнюють. Вони нам сказали, що дають стовідсоткову гарантію, що це вона", — Розповіла жінка.

Через кілька тижнів після похорону Ангелині написав невідомий чоловік, який повідомив, що її чоловік перебуває в Дебальцевому Донецької області. А ще за кілька днів їй зателефонував співробітник СБУ та заявив, що її чоловік у полоні з жовтня. Чоловік і справді отримав поранення, про яке сказали "вагнерівці", але зумів вижити.

Російські журналісти звернулися до ФСВП, але там відмовилися коментувати цю ситуацію, пославшись на конфіденційність. А у військовій комендатурі Ангеліні підтвердили інформацію про поранення та потрапляння в полон її чоловіка. У СБУ Харківської області журналістам сказали, що можуть надати всю інформацію, але лише після суду.

Згодом у російських Telegram-каналах було оприлюднено ще кілька схожих історій. Ватажки найманців користуються тим, що родичі бояться розкривати труни з нібито їхніми рідними. Через деякий час рідні дізнаються, що з їхніми завербованими близькими все добре, але питання, хто був у трунах, залишається відкритим.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент Сербії засудив вербування до ПВК "Вагнер" сербів. Він нагадав, що згідно із законом сербам заборонено брати участь у чужих військових конфліктах.