Президент Сербії відреагував на вербування громадян у ПВК “Вагнера”

Законодавчо сербам заборонено брати участь у війнах за межами країни

Президент Сербії Александар Вучич відреагував на вербування сербів для ПВК "Вагнера". Він засудив такі дії росіян та нагадав, що участь у війні суперечить правилам країни.

Про це Вучич розповів в ефірі програми "Кирилиця", передає RTV BN. Президент закликав російські медіа припинити рекламувати вербування.

Відомо, що 22 грудня 2022 року ПВК "Вагнер" відкрила у Сербії "центр дружби та співробітництва", який відвідали місцеві активісти. Водночас, російський телеканал RT, який веде мовлення в країні, запустив сайт сербською мовою, де публікує рекламу ПВК "Вагнер" про набір найманців для війни в Україні. Олександр Вучич нагадав росіянам, що в Сербії такі дії заборонені.

"За те, що ми прийняли кожного з росії, або за те, що ми єдина країна в Європі, яка не ввела санкції? Навіщо ви робите це в Сербії? Навіщо закликаєте до "Вагнера", якщо знаєте, що це суперечить нашим правилам?", — запитав президент.

Також він звернувся до сербів і запитав їх, навіщо вони вступають до лав найманців. Президент нагадав, що Сербія втратила багато громадян у війнах і не має наміру робити це знову.

На вербування сербів у ПВК "Вагнер" відреагували у США. Радник Держдепартаменту США Дерек Шолле під час свого візиту до Сербії заявив, що діяльність ПВК "Вагнер" у Сербії, та й у принципі за межами росії, викликає серйозне занепокоєння у американської влади. Вашингтон уже розпочав роботу з нейтралізації цієї військової кампанії.

Раніше низка російських ЗМІ опублікувала відео, на якому сербів тренують на захоплених територіях Запорізької області. Вони вступили до лав "добровольчого батальйону імені Павла Судоплатова", щоб воювати в Україні. У МВС Сербії вже відреагували на це і заявили, що неодмінно встановлять особи тих, хто виїхав воювати в Україну, повідомляє Радіо Свобода. Також громадян із "патріотичним запалом" закликали вступати до лав сербської армії, а не їхати воювати до інших країн.

"Наша країна дуже чітко заявляє, що участь сербських громадян у всіх конфліктах в інших країнах заборонена, і це спричиняє правові наслідки", — зазначив глава сербського МВС.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що, ймовірно, у Білорусі створюють аналог ПВК "Вагнера". На базі звичайного охоронного підприємства набрали вже тисячу осіб, яких тренують найкращі спецназівці.