Аналог ПВК “Вагнер”: у Білорусі із простих охоронців роблять найманців для війни

Простих охоронців тренують на військових полігонах підготовлені спецназівці

У Білорусі готуються створити аналог російської ПВК "Вагнер". Набиратимуть найманців на базі охоронного підприємства "ГардСервіс"

Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на слова опозиціонера та командира білоруської 38-ї десантної бригади Валерія Сахащика. Відомо, що це єдине у країні охоронне підприємство, якому указом самого Лукашенка дозволено мати вогнепальну зброю.

Він розповів, що співробітники "ГардСервісу" проходять посилену підготовку протягом кількох місяців на білоруських полігонах. Крім того, компанія розширюється та набирає до штату нових людей.

"Я знаю, що офіцери 5-ї бригади спецназу тренують співробітників "ГардСерві" на своєму полігоні. Крім того, компанія забрала для себе базу колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо"", — сказав він.

На даний момент кількість співробітників звичайного ПОП перевищила 1 тисячу осіб. Набирають лише перевірених людей, які бажано служили в армії або мають бойовий досвід.

"Підготовка та набір кадрів тривають уже кілька місяців. Персонал було збільшено за рахунок офіцерів і солдатів, які служили в силах спеціальних операцій та у спецпідрозділах силових відомств Білорусі", — повідомив Валерій Сахащик.

Він припускає, що співробітників "ГардСервіс" можуть використовувати в диверсійно-розвідувальних групах і надалі для штурмів як найманців російської приватної військової компанії "Вагнера". За наявною у Сахащика інформацією, володимир путін вклав у ПОП чимало грошей і створює з нього "білоруський аналог Вагнера".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія знайшла ще одну країну, де може вербувати найманців. Двоє представників Балкан уже воюють в Україні.