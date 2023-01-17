Президент Сербии отреагировал на вербовку граждан в ЧВК “Вагнера”

Законодательно сербам запрещено участвовать в войнах за пределами страны

Президент Сербии Александар Вучич отреагировал на вербовку сербов для ЧВК "Вагнера". Он осудил такие действия россиян и напомнил, что участие в войне противоречит правилам страны.

Об этом Вучич рассказал в эфире программы "Кириллица", передает RTV BN. Президент призвал российские медиа прекратить рекламировать вербовку.

Известно, что 22 декабря 2022 года ЧВК "Вагнер" открыла в Сербии "центр дружбы и сотрудничества", который посетили местные активисты. Вместе с тем, российский телеканал RT, который вещает в стране, запустил сайт на сербском языке, где публикует рекламу ЧВК "Вагнер" о наборе наемников для войны в Украине. Александар Вучич напомнил россиянам, что в Сербии такие действия запрещены.

"За то, что мы приняли каждого из россии, или за то, что мы единственная страна в Европе, которая не ввела санкции? Зачем вы делаете это в Сербии? Зачем призываете в "Вагнер", если знаете, что это противоречит нашим правилам?", – спросил президент.

Также он обратился к сербам и спросил их, зачем они вступают в ряды наемников. Президент напомнил, что Сербия потеряла много граждан в войнах и не намерена делать это снова.

На вербовку сербов в ЧВК "Вагнер" отреагировали в США. Советник Госдепартамента США Дерек Шолле во время своего визита в Сербию заявил, что деятельность ЧВК "Вагнер" в Сербии, да и в принципе за пределами россии, вызывает серьезное беспокойство у американских властей. Вашингтон уже начал работу по нейтрализации этой военной кампании.

Ранее ряд российских СМИ опубликовал видео, на котором сербов тренируют на захваченных территориях Запорожской области. Они вступили в ряды "добровольческого батальона имени Павла Судоплатова", чтобы воевать в Украине. В МВД Сербии уже отреагировали на это и заявили, что непременно установят личности тех, кто уехал воевать в Украину, передает "Радио Свобода". Также граждан с "патриотическим пылом" призвали вступать в ряды сербской армии, а не ехать воевать в другие страны.

"Наша страна очень четко заявляет, что участие сербских граждан во всех конфликтах в других странах запрещено, и это влечет за собой правовые последствия", — отметил глава сербского МВД.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что, вероятно, в Беларуси создают аналог ЧВК "Вагнера". На базе обычного охранного предприятия набрали уже тысячу человек, которых тренируют лучшие спецназовцы.