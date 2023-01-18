ПВК “Вагнера” – бомба уповільненої дії для росії, - дипломат вказав на цікавий момент

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів "Телеграфу", як можуть нейтралізувати "армію" Пригожина

Російська приватна військова компанія (ПВК) "Вагнера" Євгена Пригожина, яка відкрито воює в Україні, все ширше розкидає тенета для збирання найманців. На те, що вона відкрито почала вербувати їх у Сербії, різко відреагував президент цієї країни Александар Вучич та представники США. У Білому домі навіть зазначили, що вже розпочали роботу щодо нейтралізації цієї військової компанії.

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів "Телеграфу", чому існування приватних армій на кшталт пригожинської може стати бомбою уповільненої дії для самої рф.

"У існуванні цієї приватної армії Пригожина є певний позитив. Це гарний приклад для багатьох місцевих російських еліт, великих бізнесменів, яких називають олігархами, керівників національних або територіальних утворень. Вони, я думаю, візьмуть цей приклад на озброєння – і будуть мати власні армії", – пояснює Володимир Огризко.

За його словами, те, що в лавах вагнерівського угруповання чимало бандитів не є таємницею. І тому, а також через те, що пригожинська ПВК розпочинає в різних країнах, включаючи азіатські, африканські, а тепер і європейські, відверто шкодити національним інтересам США та Європи, ті ж Штати почнуть рубати кінці діяльності цього злочинного угруповання за межами росії.

"Без сумніву, є достатньо механізмів. Тим більше, якщо діяти спільно з тими ж французами в Африці, турками на Близькому Сході тощо. Дуже швидко можна знайти правильні інструменти, яким чином припинити діяльність цієї ПВК поза росією", — впевнений ексголова МЗС.

А ось щодо росії, продовжує він, ситуація інша.

"І мені здається, що, чим більше в росії буде створено таких бандитських "армій", тим швидше вони почнуть з’ясовувати стосунки між собою. Що призведе до послаблення федерального центру та посилення відцентрових тенденцій, — зазначає Володимир Огризко. — Прикладом Пригожина скористається чимало людей, які вже зараз бачать, що росія переходить у стан деградації та колапсу. Отже – їм потрібно думати про захист майбутніх територій та інтересів, скоріше, від центру, ніж від когось ще".