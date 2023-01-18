ЧВК “Вагнера” — бомба замедленного действия для россии, - дипломат указал на интересный момент

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал "Телеграфу", как могут нейтрализовать "армию" Пригожина

Российская частная военная компания (ЧВК) "Вагнера" Евгения Пригожина, открыто воюющая в Украине, всё шире разбрасывает сети для сбора наемников. На то, что она открыто начала вербовать их в Сербии, резко отреагировал президент этой страны Александар Вучич и представители США. В Белом доме даже отметили, что уже начали работу по нейтрализации этой военной кампании.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал "Телеграфу", почему существование частных армий типа пригожинской может стать бомбой замедленного действия для самой рф.

"В существовании этой частной армии Пригожина есть определенный позитив. Это хороший пример для многих местных российских элит, крупных бизнесменов, которых называют олигархами, руководителей национальных или территориальных образований. Они, я думаю, примут этот пример на вооружение – и обзаведутся собственными армиями", – поясняет Владимир Огрызко.

По его словам, то, что в рядах вагнеровской группировки немало бандитов не является тайной. И поэтому, а также по причине того, что пригожинская ЧВК начинает в разных странах, включая азиатские, африканские, а теперь и европейские, откровенно вредить национальным интересам США и Европы, те же Штаты начнут рубить концы деятельности этой преступной группировки за пределами россии.

"Без сомнения, есть достаточно механизмов. Тем более, если действовать совместно с теми же французами в Африке, турками на Ближнем Востоке и так далее. Очень быстро можно найти правильные инструменты, каким образом прекратить деятельность этой ЧВК вне рф", – уверен экс-глава МИД.

А вот относительно россии, продолжает он, ситуация другая.

"И мне кажется, что, чем больше в рф будет создано таких бандитских "армий", тем быстрее они начнут выяснять отношения между собой. Что приведет к ослаблению федерального центра и усилению центробежных тенденций, – отмечает Владимир Огрызко. – Примером Пригожина воспользуется немало людей, которые уже сейчас видят, что россия переходит в состояние деградации и коллапса. Следовательно – им нужно думать о защите будущих территорий и интересов, скорее, от центра, чем от кого-то еще".