Украине нужны свои ЧВК, - интервью с генералом о Бахмуте, Соледаре и мобилизации

Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью "Телеграфу" рассказал о том, что ожидается на фронтах в ближайшем будущем

В районе Соледара на севере Донецкой области не утихают тяжелейшие бои. На фоне активизировавшихся слухов о новом массированном наступлении россиян Украина начала получать больше помощи со стороны западных партнеров.

О том, что происходит и может происходить в обозримом будущем на фронтах, а также о важности появления в Украине частных военных компаний (ЧВК) "Телеграф" побеседовал с генерал-лейтенантом, бывшим замначальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорем Романенко.

Что и почему происходит в Бахмуте и Соледаре

– Самыми горячими точками фронта в последнее время стали Бахмут и Соледар. Каковы перспективы боев на том направлении?

– Ситуация тяжелая. Особенно в Соледаре. И, похоже, противник практически смог его окружить. Но еще имеется небольшая возможность отходить. Резервы, которые мы туда заводили, были либо недостаточны, чтобы там устоять, либо посланы поздно.

В целом значение Соледара с точки зрения военной – тактическое. Но любой наш населенный пункт тяжело сдавать. Однако эмоции должны быть в стороне. Город мы отвоюем. Важно сохранить жизни бойцов. Если сложилось так, что нет иного выхода, следует отходить, строить новый рубеж, который стабилизировал бы ситуацию, не давая противнику продвигаться дальше.

Также важно не дать россиянам захватить Бахмут. Россияне сейчас пытаются взять его в кольцо. А захват ими Бахмута откроет противнику подход к Часову Яру, Краматорску, Славянску. Это логистика, дороги. И нам нельзя допустить таких прорывов. Думаю, с нашей стороны там уже сосредоточены соответствующие силы.

– Глава ЧВК "Вагнера" пригожин хочет показать, что успехи россиян в Соледаре – это заслуга исключительно "вагнеровцев". Так ли это?

– Конечно, нет. Там были десантно-штурмовые части российских вооруженных сил. Агрессору удалось сконцентрировать в ударах по Соледару силы своих элитных частей, перекинув в том числе с Бахмута. Ну и ракетные удары – это точно не о "вагнеровцах".

– Почему россиянам удалось потеснить наших на севере Донетчины?

– Там значительное, порой даже тотальное превышение противника в количестве. И в живой силе, и в мощи нанесения ударов. Если бы наши зарубежные партнеры действовали расторопнее, если бы вовремя реагировали на запросы ВСУ, потерь у нас – человеческих, территориальных – было бы куда меньше. И куда меньше было бы разрушений. Пора руководству наших союзников научиться хотя бы идти в ногу с событиями, а лучше – опережать их. Надеюсь, "Рамштайн-8", намеченный на 20 января, продемонстрирует позитивные подвижки в этом направлении.

Почему ЧВК – это хорошо и как побороть "вагнеровцев"

– Насколько эффективны частные военные компании?

– ЧВК проявляют себя как эффективная военная сила. И прежде всего это не зэки, которых сейчас навербовал пригожин и которых сотнями бросают без соответствующей подготовки на позиции ВСУ в Донецкой области. В принципе ЧВК – это достаточно подготовленные бойцы. Люди, которые постоянно воюют где-то по миру. Люди с опытом войны, что порой важнее экипировки. Потому что матерый военный легко уделает неопытного, хоть и лучше экипированного человека без боевого опыта.

И если людей с солидным боевым опытом заводят в какую-то страну на войну (к сожалению, сейчас такой страной стала Украина), то они выглядят достаточно эффективно.

Нам обязательно надо (и я говорил об этом еще до широкомасштабного российского вторжения) создавать свои ЧВК. Уверен, после войны мы придем к этому. У нас появится много людей, профессионально подготовленных. И готовых продолжать отстаивать интересы Украины с оружием в руках, но теперь уже за пределами нашей страны. Тут важно правильно выстраивать законодательство. Четко прописать контроль над такими ЧВК, не допущение применения их внутри Украины.

– Как бороться с той же ЧВК "Вагнера"?

– Используя те разногласия, которые имеются в военных структурах рф (кадровые военные, наемники, добровольцы, национальные формирования и так далее). Все трения между ними надо использовать в войне. К тому же надо работать с нашими международными партнерами в ракурсе введения санкций против пригожинской структуры. В США уже делаются шаги для признания ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Следует довести дело до конца.

А лучшим методом борьбы будет – истреблять "вагнеровцев" по всему миру. Не только в Украине. Мы готовы это делать и у себя в стране, и за ее пределами. Дайте только нам больше оружия. Нам что кадыровцы, что пригожинцы, что герасимовцы, что путинцы – нет разницы. Мы будем истреблять их, защищая свою землю. А потом уничтожать, чтобы они не несли смерть и разруху в другие страны. Дайте нам больше оружия! И мы решим эти проблемы – эффективно и быстро. Для начала — в Украине. А потом поможем и Европе найти себя в смысле безопасности. Против россии, против любого агрессора. Но Западу следует более решительно нам помогать. Обеспечить ВСУ соответствующим количеством современного вооружения и боеприпасов.

Мобилизационное соревнование

– Сейчас много разговоров о вероятном новом российском массированном наступлении. Для этого есть предпосылки?

– Всё стало понятно еще прошлой осенью. Начав так называемую "частичную мобилизацию", Кремль фактически запустил процесс всероссийской тотальной мобилизации. В результате чего имеет огромный человеческий ресурс для продолжения войны. Да, изначально это были плохо экипированные и слабо обученные солдаты. Да, многие из них, сразу брошенные на фронт, уже погибли. Но сотни тысяч проходят обучение в Беларуси и рф. И это будет уже более серьезная военная сила. Да и само количество имеет значение.

Так что нам тоже приходится активизировать мобилизацию. И торопить партнеров с предоставлением нам необходимых вооружений.

– Кстати, об активизации мобилизации. Как оцениваете правительственное постановление № 1487, которым был утвержден новый (более всеобъемлющий) Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов?

– Правительство абсолютно правильно сделало, пойдя на изменение определенных моментов законодательства, чтобы интенсифицировать и упорядочить мобилизацию. Это должно способствовать притоку пополнения в ВСУ. Доведению наших Вооруженных сил до количества, необходимого для эффективного отражения российской агрессии.

Некоторые возмущаются, что повестки якобы вручаются не по форме. Хоть анализ показывает, что форма их вручения – достаточно свободная. И всё законно.

При этом почему-то мало делается акцентов на том, что в основном вручение таких повесток связано с тем, что мужчины, вопреки предписаниям законодательства, не ходили в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, они же бывшие военкоматы). Не становились на учет или не сверяли необходимые данные. Именно поэтому повестки вручаются в разнообразных местах. К сожалению, немало украинцев не выполняют свой гражданский долг по самостоятельной постановке на учет или соответствующей сверке. В итоге перепроверяется достаточно много людей, которые не выполняют закон, что недопустимо в условиях ведения войны. Если нам необходима победа, надо руководствоваться законами войны. И упорядоченный закон, который расширяет возможности мобилизации, это именно о приближении нашей общей победы.