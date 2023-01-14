Новое наступление россии: Жданов рассказал, в каком случае Украина будет усиливать мобилизацию

Новые силы могут понадобиться в случае наступления с обеих сторон

На фоне последних новостей о подготовке россии к новой волне мобилизации и планов кремля собрать в свою армию два миллиона человек, Украина также может усилить мобилизационные меры. Однако это будет происходить только в том случае, если враг все же повторно решит напасть на украинские территории.

Такую информацию в комментарии для издания "ТСН" озвучил военный эксперт Олег Жданов, отметив, что мобилизационные мероприятия в Украине усилят только в случае подготовки к отражению вероятного наступления оккупационных войск рф, а также при условии, что союзники предоставят Киеву новое вооружение и технику.

"Дело в том, что сейчас мы не можем развернуть масштабную мобилизацию из-за нехватки техники. Наберем мы людей и что мы с ними будем делать? У нас не хватает техники. Кроме этого, сегодня система работает как конвейер: мы несем потери, потому что идет война. Для пополнения мы постоянно понемногу подбираем людей. Но ажиотажа нет. Сегодня центры комплектования набирают людей по профессиональной принадлежности согласно заявкам Генштаба", — пояснил он.

По словам Жданова, именно Генштаб определяет потребности: сколько нужно механиков, водителей или наводчиков. При условии, что такие люди есть, их сразу вызывают на службу, если же нет – происходит дополнительный набор и обучение.

Что касается выдачи повесток в Украине, то, по словам эксперта, их мужчины будут получать по-прежнему в любом месте: на работе, дома, в общественных местах и т.д.

"В Украине не успели до начала полномасштабного вторжения создать единый реестр военнообязанных. Повестка вручается не для того, чтобы сразу отправить на фронт. Она вручается для того, чтобы человек пришел в военкомат и уточнил свои данные. Сейчас Верховная Рада хочет решить этот вопрос на законодательном уровне: чтобы каждый гражданин был обязан сам приходить в военкомат и уточнять свои данные", — подытожил Жданов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пока военное командование "второй армии мира" осуществляет подготовку к новому наступлению на Украину, оккупанты штурмуют город Соледар на востоке страны. Там сейчас ведутся самые ожесточенные бои, однако украинские защитники уверенно держат оборону населенного пункта и не дают врагу продвинуться хотя бы на километр вперед.