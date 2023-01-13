Больше населения Крыма или Чечни: разведка узнала, сколько людей хочет мобилизовать россия

Таким образом, агрессор пытается создать стратегические резервы

российская федерация преследует цель создать двухмиллионную армию, объявив очередную волну мобилизационных мероприятий в стране. Об этом свидетельствуют последние законодательные изменения и активная подготовка военных учебных центров.

Об этом в пятницу, 13 января, в своем Telegram сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, отметив, что в рамках первой волны мобилизации в россии, в ряды вооруженных сил было привлечено 300 тысяч человек, которые после непродолжительной подготовки сразу перебрасываются на фронт.

Как удалось установить украинским разведчикам, россия, вероятно, уже в ближайшие дни объявит о начале очередной волны мобилизации, цель которой – еще 500 россиян. Именно они станут стратегическим резервом агрессора.

Подготовку уже начали: в рф вносят законодательные изменения, касающиеся непосредственно законов о мобилизационных мероприятиях, а также активно готовят учебные центры к прибытию призывников.

"По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек", — говорится в тексте публикации.

Для сравнения, цифра в два миллиона человек это больше, чем все население совместно взятых Курской и Брянской российских областей. Больше общего числа жителей Чеченской Республики и даже больше, чем количество людей, проживающих в Крыму.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин, недавно заявивший об успешном завершении "долевой" мобилизации в России, подписал новый закон, в рамках которого на военную службу в армии могут привлекать зэков, отсидевших за крайне тяжкие преступления.