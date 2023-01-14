Враг усиливает давление в Донецкой области: свежие карты боев в Украине

На юге страны враг продолжает оборонительные мероприятия

В районе Соледара продолжаются бои. Россияне заявили про взятие того, что осталось от города. Однако ситуация динамичная и детали происходящего неизвестны. Вероятно, это заявление стало причиной раздора в рядах российской верхушки, поскольку в первом не упоминались вагнеровцы.

Как отмечается в отчете Института изучения войны, для финансиста наемников евгения пригожина, заявление о прорыве в Соледаре — предмет торга для поднятия авторитета. Отметим, что в Генштабе ситуацию по Соледару пока не комментируют, сообщая, что на город продолжает обрушиваться огонь российских орудий.

Для врага все также важны попытки захвата Донецкой области — наступательные действия продолжаются на Авдеевском и Бахмутском направлениях. На Купянском и Лиманском (линия Кременная — Сватово) оккупанты пытаются улучшить тактическое положение.

Атаки врага отбиты в районах населенных пунктов Площанка, Белогоровка и Червонопоповка Луганской области и Раздолевка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Кременная, Победа, Майорск, Марьинка и Большая Новоселка Донецкой.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Оккупанты продолжают ограниченные атаки, желая восстановить свои позиции. Враг снова шел в наступление к северу, северо-западу и югу от Кременной.

Карта боев на линии Сватово - Кременная

В Донецкой области идут ожесточенные бои. Российские оккупанты не ослабевают натиск на Соледар и окрестности. Севернее города отражены атаки в районе Раздолевки и Соли, а с юго-запада в окрестностях Красной Горы. Украинские военные, вероятно, поддерживают организованную оборону с западной стороны. Россияне также заявили про оккупацию ряда населенных пунктов в окрестностях. В районе Бахмута враг также атакует и сам город и населенные пункты с юго-западной стороны. Оккупанты могли продвинуться в районе Озаряновки. Наступление врага продолжается и на Авдеевском направлении. Россияне могли продвинуться в районе Марьинки. Оккупанты активизировались в западной части Донетчины — под атакой снова район Большой Новоселки.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты продолжают оборонительные мероприятия. Они также атакуют западный берег Днепра в Херсонской области, бьют по Херсону.

Карта военных действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, что утром взрывы звучали как на юге страны, так и в столице Украины. В Запорожье они были во время тревоги, тогда как в Киеве — без сирен. Они не связаны с риском наступления с севера или работой ПВО, сообщили в ВСУ.