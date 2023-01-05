Новые правила воинского учета в Украине: вернут ли военнообязанных из-за границы

Консульства должны содействовать возвращению военнообязанных в страну

Украинский Кабмин принял постановление №1487, согласно которому был утвержден новый Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Согласно ему теперь дипломатические учреждения Украины, в частности, будут содействовать возвращению военнообязанных и резервистов в нашу страну. Однако, легко ли будет вернуть военнообязанных граждан Украины из-за границы?

Как пишет издание "Vesti", со ссылкой на экспертов, сейчас на консульские учреждения возлагается обязанность информировать призывников о проведении мобилизации.

"Как это сделать, конечно, будет очень интересно посмотреть. Фактически лица призывного возраста, находящиеся за границей, должны будут лично явиться в военкоматы в Украине", – говорит глава Украинской независимой фундации правоведов Ростислав Кравец.

В материале отмечается, что новый Порядок запрещает военнообязанным покидать место регистрации, если объявлена мобилизация, из страны такие люди выехать уже не смогут, хотя, по мнению эксперта, нет законов или постановлений, которые бы запрещали гражданам Украины призывного возраста пересекать границу. Как нет и точных данных статистики, сколько человек уехало за пределы Украины, где и кто проживает.

По мнению адвоката Максима Дзиковского,теоретически, новый Порядок должен способствовать сбору таких данных. И, конечно, консульства должны содействовать возвращению военнообязанных в страну.

"Но на практике, вряд ли консульства с этим справятся, так как многие наши граждане находятся за границей нелегально, поэтому взять их на учет невозможно, а вернуть в страну – тем более", — передает издание слова адвоката.

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