Нові правила військового обліку в Україні: чи повернуть військовозобов’язаних з-за кордону

Консульства повинні сприяти поверненню військовозобов’язаних до країни

Український Кабмін ухвалив постанову №1487, згідно з якою було затверджено новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Згідно з ним тепер дипломатичні установи України, зокрема, сприятимуть поверненню військовозобов’язаних та резервістів до нашої країни. Проте, чи легко повернути військовозобов’язаних громадян України з-за кордону?

Як пише видання "Vesti", із посиланням на експертів, зараз на консульські установи покладається обов’язок інформувати призовників про проведення мобілізації.

" Як це зробити, звичайно, буде дуже цікаво подивитися. Фактично особи призовного віку, які перебувають за кордоном, повинні особисто з’явитися у військкомати в Україні ", — каже голова Української незалежної фундації правознавців Ростислав Кравець.

У матеріалі зазначається, що новий Порядок забороняє військовозобов’язаним залишати місце реєстрації, якщо оголошено мобілізацію, з країни такі люди виїхати вже не зможуть, хоча, на думку експерта, немає законів чи постанов, які забороняли б громадянам України призовного віку перетинати кордон. Як немає і точних даних статистики, скільки людей виїхало за межі України, де та хто мешкає.

На думку адвоката Максима Дзиковського , теоретично новий Порядок має сприяти збору таких даних. І, звичайно, консульства мають сприяти поверненню військовозобов’язаних до країни.

"Але на практиці навряд чи консульства з цим впораються, оскільки багато наших громадян перебувають за кордоном нелегально, тому взяти їх на облік неможливо, а повернути в країну — тим більше ", — передає видання слова адвоката.

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