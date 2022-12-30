Мобілізація триває: у ЗСУ пояснили, хто може отримати повістку 2023 року

Врученням повісток і далі займатимуться у громадських місцях

У зв’язку з продовженням воєнного стану та загальної мобілізації, у 2023 році військовозобов’язаним чоловікам також вручатимуть повістки. У ЗСУ пояснили, з якою метою це робитимуть.

Наступного року чоловіки отримуватимуть повістки, щоб ТЦК та СП могли мати актуальну інформацію з обліку. Про це розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, повідомляє видання "НВ".

За його словами, врученням повісток і далі займатимуться у громадських місцях і робитимуть це доти, доки чоловіки не почнуть самі регулярно приходити до ТЦК та уточнювати необхідні дані.

Горбач наголосив, що з усіх чоловіків, яким вручають повістки, закликають лише 5%. Основним завданням повісток полягає в оновленні інформації про спеціальність, роботу та право на відстрочку військовозобов’язаних.

"Це не означає, що всім цим людям вручають повістки, щоб закликати їх до ЗСУ. У 95% це роблять, щоб громадянин з’явився до територіального центру і там уточнили його військово-облікові дані. А потім він повертається додому", – каже військовий.

Нагадаємо, раніше юрист Дмитро Дончак розповів, чи можуть чоловіків в Україні викликати у військкомат через СМС-повідомлення шляхом відправлення фотографії повістки через Viber або передаючи повістку через родичів або співмешканців військовозобов’язаних чоловіків.