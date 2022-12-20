Що загрожує українцям, які ігнорують повістки до військкомату: відповідь юриста

Повістка має бути вручена належним чином

В Україні продовжено строки воєнного стану та загальної мобілізації, під час яких військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримувати повістки від військкомату. Для тих, хто ігнорує вручену повістку, передбачені покарання.

Як пояснив юрист Дмитро Дончак, в Україні виклик до ТЦК та СП (військкомат) можливий лише внаслідок вручення повістки. При цьому вона має бути вручена належним чином (особисто в руки під особистий підпис), а решта способів вручення повісток не вважається належним повідомленням.

За його словами, до переліку таких входять:

відправлення SMS-повідомлень;

відправлення фото повістки через Viber;

вкидання повістки до поштової скриньки;

вручення повістки родичам чи співмешканцям.

Дончак запевнив, що за ігнорування таких повісток для громадянина не настануть жодні правові наслідки.

"За таке ігнорування нема ані кримінальної, ані адміністративної відповідальності", — розповів юрист.

Що загрожує за неявку на повістку

за неявку на вимогу повістки про уточнення облікових даних передбачено штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн;

за ігнорування повістки на відправлення може загрожувати кримінальна відповідальність (це кваліфікується як ухилення від мобілізації);

Також Дончак зазначив, що під час дії воєнного стану військовозобов’язані особи повинні перебувати в межах свого району та виїжджати за межі лише з дозволу військкома.

"Якщо ви знаходитесь не за місцем прописки, в іншій області — або порушуєте законодавство, або отримали дозвіл військкома, або стали на тимчасовий облік за новим місцем проживання", — додав Дончак.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що потрібно знати про повістки в Україні — їхні види, а також хто де і як може вручати.

Також ми повідомляли про те, хто не буде призваний до армії під час воєнного стану.