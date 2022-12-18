Мобілізація переселенців: що треба знати, щоб не було проблем із законом

Що потрібно переселенцям, щоб стати на військовий облік

Після початку повномасштабного вторгнення росії багато українців були змушені покинути свої будинки та переїхати в інші області. Це викликало певну плутанину серед військовозобов’язаних осіб, які зі зрозумілих причин більше не змогли отримати доступ до центрів комплектації (військкоматів) за місцем своєї приписки.

Як йдеться у матеріалі "24 канали", згідно з українським законодавством при зміні місця проживання та прописки чоловік зобов’язаний знятися з обліку у своєму ТЦК та стати на облік за новим місцем проживання, проте через воєнне положення цю процедуру трохи спростили.

Тепер чоловікам достатньо зареєструватись у центрі комплектації за новим місцем проживання, а зняття з обліку відбудеться пізніше, оскільки зараз не скрізь є така можливість.

Під час візиту до військкомату необхідно мати при собі низку документів:

заяву про прийняття на військовий облік;

паспорт громадянина України;

військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

для осіб, звільнених у запас: обліково-послужна картка, припис військової частини;

для звільнених за станом здоров’я чи сімейних обставин – свідоцтво про хворобу та інші документи, що підтверджують законність дострокового звільнення;

рішення військово-лікарських комісій про придатність за станом здоров’я для проходження військової служби у мирний або у воєнний час (за наявності).

Варто зазначити, що якщо військовозобов’язаний втратив свої документи та не з’явився до військкомату, то це буде розцінено як порушення закону.

Нагадаємо, за порушення правил становлення на військовий облік передбачено штраф у розмірі 510-850 гривень, а за повторне порушення – 850-1700 гривень. Після неявки для прийняття на військовий облік у разі отримання письмового попередження особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності.