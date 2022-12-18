Мобилизация переселенцев: что нужно знать, чтобы не было проблем с законом

Что нужно переселенцам, чтобы стать на воинский учет

После начала полномасштабного вторжения россии, многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и переехать в другие области. Это вызвало некую путаницу среди военнообязанных лиц, которые по понятным причинам больше не смогли получить доступ к центрам комплектации (военкоматам) по месту своей приписки.

Как говорится в материале "24 канала", согласно украинскому законодательству при смене места жительства и прописки мужчина обязан сняться с учета в своем ТЦК и стать на учет по новому месту жительства, однако в силу военного положения эту процедуру слегка упростили.

Теперь мужчинам достаточно зарегистрироваться в центре комплектации по новому месту жительства, а снятие с учета произойдет позже, поскольку сейчас не везде есть такая возможность.

Во время визита в военкомат необходимо иметь при себе ряд документов:

заявление о принятии на воинский учет;

паспорт гражданина Украины;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для лиц освобожденных в запас: учетно-послужная карточка, предписание воинской части;

для освобожденных по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам – свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного увольнения;

решение военно-врачебных комиссий о пригодности по состоянию здоровья для прохождения военной службы в мирное или в военное время (при наличии).

Стоит отметить, что если военнообязанный потерял свои документы и не явился в военкомат, то это будет расценено, как нарушение закона.

Напомним, за нарушение правил становления на воинский учет предусмотрен штраф в размере 510-850 гривен, а за повторное нарушение 850-1700 гривен. После неявки для принятия на воинский учет в случае получения письменного предупреждения лицо может быть привлечено к уголовной ответственности.