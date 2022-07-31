За отказ от повестки в армию грозит штраф, но не всегда: юрист рассказал тонкости вопроса

За отказ от получения повестки в армию грозит штраф, но и его можно оспорить

В Украине продолжает действовать введенное из-за широкомасштабного вторжения рф военное положение, а также всеобщая мобилизация, однако не все военнообязанные горят желанием брать повестки в центры комплектования (бывшие военкоматы), за что также предусмотрены санкции.

Как говорит юрист из адвокатского объединения PwC Legal Артем Крикун-Труш, чьи слова приводит ТСН, всегда можно отказаться получать повестку, но после этого придется заплатить штраф, либо же оспаривать его в суде.

Сама процедура выглядит следующим образом: представители центра комплектования в присутствии свидетелей могут составить акт отказа от получения повестки. Этот акт не предусматривает, что человека, отказавшийся от получения повестки, что-либо должен подписывать, включая и сам акт.

После составления акта дело будет рассматривать руководитель центра комплектования, который может взыскать штраф от 850 до 1700 гривен за нарушение правил военного учета (статья 210 КоАП).

При этом наложение такого штрафа можно оспорить в местном суде, где представители центра комплектования обязаны доказать, что человек нарушил правила учета ‒ именно за это, а не за собственно отказ от повестки, предусмотрен вышеупомянутый штраф.

Как сообщалось, нарушение правил воинского учета и уклонение влечет за собой наказание — от штрафа до уголовной ответственности.