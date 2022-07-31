За відмову від повістки до армії загрожує штраф, але не завжди: юрист розповів про тонкощі питання

За відмову від отримання повістки до армії загрожує штраф, але і його можна оскаржити

В Україні продовжує діяти введений через широкомасштабне вторгнення рф військовий стан, а також загальна мобілізація, проте не всі військовозобов’язані горять бажанням брати повістки до центрів комплектування (колишні військкомати), за що передбачені санкції.

Як каже юрист з адвокатського об’єднання PwC Legal Артем Крикун-Труш, чиї слова наводить ТСН, завжди можна відмовитися отримувати повістку, але після цього доведеться заплатити штраф або ж оскаржувати його в суді.

Сама процедура виглядає так: представники центру комплектування у присутності свідків можуть скласти акт відмови від отримання повістки. Цей акт не передбачає, що людина, яка відмовилася від отримання повістки, що-небудь має підписувати, включаючи і сам акт.

Після складання акту справу розглядатиме керівник центру комплектування, який може стягнути штраф від 850 до 1700 гривень за порушення правил військового обліку (стаття 210 КпАП).

При цьому накладення такого штрафу можна оскаржити в місцевому суді, де представники центру комплектування зобов’язані довести, що людина порушила правила обліку – саме за це, а не за відмову від повістки, передбачено вищезгаданий штраф.

Як повідомлялося, порушення правил військового обліку та ухилення тягне за собою покарання — від штрафу до кримінальної відповідальності.